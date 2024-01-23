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彩虹爺爺用餐後猝逝享嵩壽101歲 台大醫：與「這疾病」關係很大

悼彩虹爺爺驟逝 盧秀燕：延續彩虹眷村溫度直到永遠

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
彩虹爺爺畫出盧秀燕神韻，盧市長珍藏在辦公室。圖／市府提供
彩虹爺爺畫出盧秀燕神韻，盧市長珍藏在辦公室。圖／市府提供

台中市長盧秀燕6：15，在臉書發文「敬悼彩虹爺爺」，謝謝黃永阜爺爺為台中點綴繽紛色彩。盧秀燕說，很遺憾今天下午接獲家屬通知，確認彩虹爺爺黃永阜離開人世，台中痛失國寶級的藝術家。盧秀燕並秀出2020年1月，彩虹爺爺親手為她繪製的肖像畫，一直珍藏在辦公室，感念國寶級藝術家離開人世，無限哀痛。

盧秀燕說，彩虹爺爺繽紛童趣的藝術作品，多年來是國際媒體爭相報導，彩虹眷村成為台中在國際上耀眼的亮點，彩虹爺爺也成為台中最可愛的形象代表。

市長盧秀燕深表哀悼，望家屬保重節哀，市府並將全力協助家屬安排彩虹爺爺的治喪事宜。盧秀燕說要代表台中市民，向彩虹爺爺致上深深一鞠躬，感謝他為台中帶來榮光。

盧感謝爺爺的作品讓無數遊客感動，祝福彩虹爺爺一路好走，台中市府必定盡力保護彩虹爺爺現存的畫作，讓彩虹眷村延續爺爺的溫度，直到永遠。

台中市長盧秀燕與彩虹爺爺黃永阜合影。圖／台中市府提供
台中市長盧秀燕與彩虹爺爺黃永阜合影。圖／台中市府提供

爺爺 盧秀燕 彩虹眷村

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