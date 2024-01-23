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彩虹爺爺逝世享嵩壽101歲…慢性病纏身 逝世時29歲義女在側

聯合報／ 記者劉柏均陳秋雲余采瀅／台中即時報導
彩虹爺爺黃永阜去年1月慶祝101歲生日，台中市長盧秀燕還前往慶生，今天傳出過世。本報資料照片
彩虹爺爺黃永阜去年1月慶祝101歲生日，台中市長盧秀燕還前往慶生，今天傳出過世。本報資料照片

台中南屯彩虹眷村繽紛亮麗，是台中知名景點之一，高齡101歲的「彩虹爺爺」黃永阜今下午驚傳逝世，南屯區長林秋萬證實彩虹爺爺逝世消息，他表示，同住家人說，彩虹爺爺中午吃完飯後無異樣，但在下午3時許時，疑似呼吸衰竭，沒有呼吸，緊急送醫救護，但仍搶救無效逝世。

林秋萬也提到，彩虹爺爺本就有高血壓、糖尿病等慢性病，可能年事已高，又加上天氣冷，傳出逝世消息，目前有慈善會協助處理後事，區公所會視家屬需求，協助處理彩虹爺爺後事。

彩虹爺爺黃永阜繪製的彩虹眷村，已是台中南屯知名景點，但近年因經營權、版權爭議，彩虹村衍生出民、刑事訴訟，黃晚年生活經濟不穩，今天傳出彩虹爺爺離世消息，享嵩壽101歲。

據了解，彩虹爺爺大陸籍太太沒有在身邊，而是一位29歲的義女平日照料，今天中午時發現，通報消防單位，急救後送醫不治。

爺爺 彩虹眷村 景點

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