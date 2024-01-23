一手打造彩虹眷村…台中彩虹爺爺101歲 下午用餐後突然離世
今年剛滿101歲的「彩虹爺爺」黃永阜今天傳出在家過世消息，黃晚年拿起畫筆彩繪，一筆一畫打造出遠近馳名的彩虹眷村，還曾被國際旅遊指南孤獨星球評為全球值得探訪景點，因黃已百歲高齡，今下午用餐後突失去呼吸心跳，消防到場搶救無效過世。
據了解，黃永阜和妻子、女兒同住，今天下午3點多在家用餐後，因突然失去呼吸心跳，女兒驚覺立即報案，經消防到場搶救後仍無效。由於黃無任何外傷，是自然死亡，經轄區春社所員警協助後，聯繫衛生所報請行政相驗。
台中市第4分局春社派出所所長邱量虔長期關心黃永阜一家，今得知黃過世消息，將全額替他支付喪葬費用。
黃永阜去年1月才剛滿100歲，黃因戰亂來到台灣並落腳台中南屯的春安社區，早期他無師自通，以充滿彩色、童趣繪畫風格打造，近年來因成為拍照打卡景點而讓「台中彩虹眷村」爆紅。不過彩虹眷村前年爆發爭議，包括黃永阜照顧問題、彩繪著作權歸屬，訴訟官司仍在法院審理中。
台中市榮民服務處去年也曾替黃永阜慶祝100歲大壽，也提到黃永阜是廣東台山人，早年從軍隨國民政府由海南島輾轉來台，參加過古寧頭及823等戰役，還提到當年參戰時，駕機奔赴金門前線，軍機被擊中墜落料羅灣，身受重傷幾乎死掉。
榮民服務處也說，黃永阜和功夫巨星李小龍是親戚，都是廣東人，黃從小習武練太極拳及馬虎頭拳，100歲了仍精神奕奕。
而黃晚年時遇到都更眷村要拆除非常不捨，依報紙副刊圖照就開始在眷村牆上作畫，愈畫愈多，因風格獨特成為遠近馳名的彩虹眷村，還被國際知名旅遊指南出版社孤獨星球（Lonely Planet ）新書「世界的祕密奇跡」評選為全球值得探訪的景點。
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