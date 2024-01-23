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「龍來」梧棲老街、眷村 集章尋龍廚動漫 再抽萬元住宿券

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
中港高中國中部美術班與清水小願文化創意協會攜手合作「2024小願遊」，民眾趁著寒假、農曆春節到台中市海線體驗文化藝術饗宴，地點遍布梧棲老街、清水眷村文化園區，活動精采可期。記者林佩均／攝影
中港高中國中部美術班與清水小願文化創意協會攜手合作「2024小願遊」，民眾趁著寒假、農曆春節到台中市海線體驗文化藝術饗宴，地點遍布梧棲老街、清水眷村文化園區，活動精采可期。記者林佩均／攝影

中港高中國中部美術班與清水小願文化創意協會攜手合作「2024小願遊」，民眾趁著寒假、農曆春節到台中市海線體驗文化藝術饗宴，地點遍布梧棲老街、清水眷村文化園區，欣賞藝術表演、集章有機會抽中震大金鬱金香酒店萬元雙人住宿券，活動精采可期。

「海線龍廚動漫展」由中港高中國中部美術班以台中海線美食主廚為主題，結合龍年意象，自創龍廚動漫，由陳維真老師、王秋燕老師共同指導，選出30件動漫，以高度160公分的人形立牌呈現，展出於清水眷村文化園區。

「袖珍龍廚動漫展」結合動漫、蒸籠以裝置藝術方式表現，展出於梧棲文化出張所、震大金鬱金香酒店及街仔尾冊店。每件作品均附有店家資訊的二維條碼，視覺、味覺雙重享受，一起滿足。

龍鯉「淘」氣展出仿古陶作作品，由陶藝保存者李幸龍老師及李承恩老師指導學生完成淘氣龍鯉、仿古花器。

新器陶刻作品由白宗平老師指導，引導學生在陶杯刻畫出自己喜愛的事物，創作出專屬的陶杯，本展在清水眷村文化園區與震大金鬱金香酒店同步。

帝國糖廠攝影展於清水眷村文化園區，是由清水小願文化創意協會顏貽信攝影，以影像紀錄歷史建築「帝國製糖廠臺中營業所」、市定古蹟「樂成宮」及周邊商區。更多活動詳情可上，小願藝樹館，網址： https://www.facebook.com/436.art/。

更推出尋龍集章活動，串連梧棲老街、清水眷村、梧棲文化出張所、震大金鬱金香酒店、街仔尾冊店和小願藝樹館皆設置有集章地點。民眾集滿章到震大金鬱金香酒店兌換紀念貼紙及明信片組、紅包袋組，數量有限換完為止，更有機會抽中市值破萬元的震大金鬱金香酒店住宿劵，好康拿不完。

中港高中校長簡崐鎰表示，這次活動展現學校與社區合作成果，讓學生了解鄉土文化，展現美術專長行銷在地。歡迎民眾參與這場以龍年為主題的活動，行動支持年輕學子的努力，遊玩海線，一起尋龍廚。

中港高中國中部美術班與清水小願文化創意協會攜手合作「2024小願遊」，民眾趁著寒假、農曆春節到台中市海線體驗文化藝術饗宴，地點遍布梧棲老街、清水眷村文化園區，活動精采可期。記者林佩均／攝影
中港高中國中部美術班與清水小願文化創意協會攜手合作「2024小願遊」，民眾趁著寒假、農曆春節到台中市海線體驗文化藝術饗宴，地點遍布梧棲老街、清水眷村文化園區，活動精采可期。記者林佩均／攝影
中港高中國中部美術班與清水小願文化創意協會攜手合作「2024小願遊」，民眾趁著寒假、農曆春節到台中市海線體驗文化藝術饗宴，地點遍布梧棲老街、清水眷村文化園區，活動精采可期。記者林佩均／攝影
中港高中國中部美術班與清水小願文化創意協會攜手合作「2024小願遊」，民眾趁著寒假、農曆春節到台中市海線體驗文化藝術饗宴，地點遍布梧棲老街、清水眷村文化園區，活動精采可期。記者林佩均／攝影
中港高中國中部美術班與清水小願文化創意協會攜手合作「2024小願遊」，民眾趁著寒假、農曆春節到台中市海線體驗文化藝術饗宴，地點遍布梧棲老街、清水眷村文化園區，活動精采可期。記者林佩均／攝影
中港高中國中部美術班與清水小願文化創意協會攜手合作「2024小願遊」，民眾趁著寒假、農曆春節到台中市海線體驗文化藝術饗宴，地點遍布梧棲老街、清水眷村文化園區，活動精采可期。記者林佩均／攝影
中港高中國中部美術班與清水小願文化創意協會攜手合作「2024小願遊」，民眾趁著寒假、農曆春節到台中市海線體驗文化藝術饗宴，地點遍布梧棲老街、清水眷村文化園區，活動精采可期。記者林佩均／攝影
中港高中國中部美術班與清水小願文化創意協會攜手合作「2024小願遊」，民眾趁著寒假、農曆春節到台中市海線體驗文化藝術饗宴，地點遍布梧棲老街、清水眷村文化園區，活動精采可期。記者林佩均／攝影

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