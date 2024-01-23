想去日本大阪市立美展館展覽？參加磺溪美展有機會

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聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長王惠美去年５月與日本IFA國際美術協會會長金原芳山共同簽署合作備忘錄，今年彰化縣磺溪美展磺溪獎得主有機會到日本展出。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美去年５月與日本IFA國際美術協會會長金原芳山共同簽署合作備忘錄，今年彰化縣磺溪美展磺溪獎得主有機會到日本展出。記者簡慧珍／攝影

彰化縣政府去年和日本IFA國際美術協會簽約，今年起各自遴選傑出藝術家的作品在彰、日展覽；彰化縣第二十五屆「磺溪美展」將開放報名，文化局長張雀芬今天表示，榮獲磺溪獎將首度赴日在大阪市立美術館展覽，打破往年頂多在國內展出。

彰化縣磺溪美展從彰化縣起步，擴展到全國藝術創作者競相報名，徵件類別去（2023）年由6類增至墨彩、膠彩、油畫、水彩、書法、篆刻、工藝、雕塑、攝影、版畫十大類。張雀芬說，預計遴選不分類磺溪獎、全興獎各6名，各類首獎1名，總計10名，各類優選獎合計30名、磺溪新人獎1名，和若干名的入選獎。

張雀芬指出，去年縣長王惠美與日本IFA國際美術協會會長金原芳山簽署合作備忘錄，今年起進行藝術交流，各自遴選傑出藝術家，輪流在彰化縣立美術館及大阪市立美術館辦理聯展，因此今年磺溪美展的磺溪獎和去年的磺溪獎，都將到大阪市立美術館展覽。

文化局表示，今年磺溪美展線上報名3月1日至4月10日，彰化縣文化局、彰化縣立美術館、彰化縣政府、彰化縣立圖書館，員林演藝廳等服務台紙本簡章備索取，歡迎有興趣創作藝術的民眾參加。

美術館 文化局

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