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流感迎高峰！台中1老婦流感重症亡 單周1.5萬人就診

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
流感疫情增溫，台中市診所門診量暴增，很多民眾等候看診。記者趙容萱／攝影
流感疫情增溫，台中市診所門診量暴增，很多民眾等候看診。記者趙容萱／攝影

疾管署預估，流感疫情將在過年前一周達到高峰；台中市上周類流感就診逾1.5萬人，新增1例流感重症死亡個案，為1名80多歲有糖尿病史老婦人，曾在去年11月曾接種流感疫苗，今年1月初出現咳嗽、血氧下降住進加護病房，雖經醫護團隊積極救治，仍在1月中旬病逝；另新增4例重症個案，目前4人仍住院就治中。

台中市衛生局說明，依據疾管署資料顯示，台中市上周（1月14至1月20日）類流感門診就診人次1萬5785人次、急診就診975人次，高於去年同期門診就診6603人次、急診就診390人次，顯示類流感仍在高峰期。

疾管署統計，台中市上周新增4重症個案，以及1例死亡個案，分別為2男2女，年齡從30歲到70多歲，其中2例曾接種去年季節性流感疫苗，4例都是今年1月中因咳嗽、發燒、呼吸喘等上呼吸道症狀就醫，因症狀持續，至急診就醫目前收治加護病房治療中。

台中市文心森林公園設置公費疫苗接種站，由施勝桓診所承接，服務時間為周六下午1時至5時，以及周日上午8時至中午，至2月4日，提供流感、新冠、肺炎鏈球菌及猴痘等4種疫苗，接受具公費資格的民眾憑健保卡隨到隨打。施勝桓說，近期流感等多病毒流行，提醒民眾打疫苗預防重症，並落實勤洗手、戴口罩的好習慣。

台中市衛生局說，台中市公費對象流感疫苗共計82萬8550劑，至20日上午9時30分，已使用79萬3570劑，目前剩東洋2516劑，賽諾菲9037劑，國光1萬1791劑，高端1萬1636劑，呼籲符合公費流感疫苗接種資格者趕快到合約醫療院所接種。另，台中市自去年12月20日起將擴大開放設籍台中市的18至49歲市民，免費接種市府自籌經費採購的流感疫苗，尚有庫存2177劑，有意接種的市民宜盡速接種。

流感疫情增溫，台中市診所門診量暴增，很多民眾等候看診。記者趙容萱／攝影
流感疫情增溫，台中市診所門診量暴增，很多民眾等候看診。記者趙容萱／攝影

流感疫苗 台中市 衛生局

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