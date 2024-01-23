全是平地最低溫5度 盧秀燕：啟動關懷282街友2人送醫

台中市長盧秀燕今主持說，全市平面最低溫來到攝氏5度，梨山是攝氏2度，下午還會再低，因學校放寒假，但托兒所因應需求仍有開放，幼托與機關是否放低溫假，由區公所決定。市府社會局連3天啟動街友低溫關懷，同意避寒新增3人，有兩人身體不適號送醫，另提供熱食及避難處。

盧秀燕說，不少市民詢問是否放低溫假，她說循往例，如果溫度在攝氏12度以下，區公所、學校可自行決定是否放低溫假。台中僅有的一次低溫假是在2016年1月，因有霸王級寒流，造成高山積雪、交通中斷，當時梨山與平等里放低溫假。

盧秀燕說，她早上與區公所連繫，了解目前是攝氏2度，到下午氣溫還會持續下降，區公所會視情況宣布是否放低溫假。

市府社會局已連續3天啟動街友低關懷，全市登記有282人，收容65人，昨同意避寒新增3人，社會局與警方訪視80人，2人不適送醫，提供83份熱食、禦寒356人次。

社會局指出，氣象署發布低溫特報，台中市是橙色燈號(非常寒冷)區域，22日至24日氣溫有10度以下的機率。社會局連續3天啟動低溫關懷，遊民小組昨晚間至車站和公園等街友露宿區域發放禦寒物資，友發現2名街疑似失溫身體不適，立即通報119協助送醫治療。

社會局表示，這2名街友都是遊民小組定期訪視關懷對象。52歲洪姓街友患有慢性疾病，疑似酒後失溫又跌倒；另外一名70歲李姓街友臉上有瘀傷，躺在公廁內無法起身。遊民小組發現異狀，迅速通報消防局，協助將2人送醫治療。

52歲洪姓街友患有慢性疾病，疑似酒後失溫又跌倒；另外一名70歲李姓街友臉上有瘀傷，躺在公廁內無法起身。遊民小組發現通報消防局，協助送醫。