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中台灣元宵燈會 手提馬卡龍 看水上巨龍

聯合報／ 記者陳秋雲林敬家／連線報導
中台灣元宵燈會今年推「馬卡龍」小提燈。圖／中市府提供
中台灣元宵燈會今年推「馬卡龍」小提燈。圖／中市府提供

2024中台灣元宵燈會「台中龍賀」2月16日至25日在中央公園登場，觀旅局長陳美秀說，主燈是76公尺長的水上巨龍主燈，還有可愛「馬卡龍」小提燈，還有文創特色的「龍in the park」市集鬧元宵。

彰化月影燈季發放「多多龍」充氣小提燈，目前發放2場次大受歡迎，有民眾上網拍賣，售價高達1500元。彰化縣城觀處表示，接下來情人節、元宵節都會再發放，呼籲鄉親不要轉售。

中台灣元宵燈節是台中盛事，陳美秀說，元宵燈組設計結合中央公園場域，利用滯洪池，整條水域化身水上主燈劇場，搭配巨龍睜眼、抬頭、舉身、吐息，結合發光立方體，有如巨龍搶珠，將成龍年新春「必拍打卡點」。

觀旅局指出，今年推出「馬卡龍」小提燈，以馬卡龍色系展現龍鱗層次，眉毛及背鰭用金色點綴，卸下把手可當成桌上糖果罐或文具盒；燈會期間每天下午4點半發送，每人限領1盞，發完為止。

中市府表示，今年規畫8大主題燈區，中央公園敦化路二段橋下空間，打造粉紅世界的馬卡龍燈區；「龍之異次元」燈區延續去年魔幻風格，以金、木、水、火的創作元素，帶領遊客穿越時空。

元宵燈會2月16日開幕晚會，邀請舞鈴劇場、原舞曲文化藝術團、日本青森縣平川市睡魔演奏組，帶來精彩表演；2月25日閉幕晚會，安排日本鳥取的鏘鏘鈴音大使、賴建宇暨黃氏家族樂團、查馬克打擊合唱團演出。

元宵節 燈會

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