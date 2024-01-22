彰化「多多龍提燈」網拍喊價1500元 縣府籲勿兜售
彰縣府舉辦彰化月影燈季，贈送的多多龍小提燈受歡迎供不應求，有網友上網販賣1個喊價新台幣1500元；縣府呼籲，小提燈是免費贈送，不要上網兜售，接下來還會發放。
彰化縣政府舉辦「2024彰化月影燈季」去年12月30日點燈開幕，一直展出到今年3月3日，活動以大佛光雕秀為主題，加上各種幸福主題燈區，更找來LINE貼圖的多多龍代言，免費贈送提燈給參加活動的民眾。但有民眾向彰化縣政府投訴，發現有人在網拍販賣且喊價到新台幣1500元。
彰縣府發布新聞指出，活動開幕至今，先後已免費送出4000個提燈，受到民眾喜愛，但縣府文宣品是免費贈送，希望自己使用或送給有需要的人，不要上網兜售。
彰縣府表示，接下來包括元宵節和情人節都還會發放，不過數量尚無法確認，縣府也已拜託廠商加緊趕工，歡迎所有鄉親來參加彰化月影燈季，感受元宵節氣氛。
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