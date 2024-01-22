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南投青年住宅將完工 申購條件出爐最快6月抽籤

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣第一期青年住宅即將完工，縣府今修正通過「南投縣青年住宅出售辦法」，且將在1月底前上網公告。圖／本報資料照片
南投縣第一期青年住宅即將完工，縣府今修正通過「南投縣青年住宅出售辦法」，且將在1月底前上網公告。圖／本報資料照片

南投縣第一期青年住宅即將完工，縣府今在縣務會議中修正通過「南投縣青年住宅出售辦法」，縣長許淑華說，該辦法將在1月底前上網公告，並推出懶人包，後續受理申購登記，有意願申購可關注縣府網站查詢，最快將在6月公開抽籤。

南投縣長許淑華指出，南投市青年住宅第一期共有45戶，包括3房及4房房型，價格約7百萬元至9百萬元不等，較目前市價便宜，為完善青年住宅出售辦法，進行草案修正，今通過後將在本月底前公告，也會提供懶人包方便民眾查詢。

而該辦法今修正通過，其中依「民法」將承購申請人年齡下修至18歲成年年齡，但不得超過45歲；另，為避免中籤承購人不當私下利益交換，增訂公開抽籤階段不得再變更承購人，並應於期限內至縣府確認身分及承購意願，逾期喪失資格。

許淑華表示，南投縣第一期青年住宅仍有部分將提供縣內傑出運動員、弱勢戶等給予相關保障，也希望能提供給青年縣民有更好的居住選擇，有興趣申購的縣民務必關注縣府官方網站查詢相關申購資訊，或直接電洽建設處詢問。

建設處長張洲滄則說，「南投縣青年住宅出售辦法」今修正通過將公布實施，之後會先公告1個月，公告期後，再進入受理民眾申購，受理期間約1個月，後續進入資格審查階段，預計今年6月針對符合承購資格者進行公開抽籤作業。

此外，針對去年8月卡努颱風重創仁愛鄉，部分受災戶因住家全毀，由縣府媒合安置5戶在埔里社會住宅，受災戶盼就地定居，許淑華表示，比照921讓售辦法供受災戶承購，今縣務會議修正通過讓售辦法，待議會通過後將提供受災戶申請。

南投縣第一期青年住宅即將完工，縣府今修正通過「南投縣青年住宅出售辦法」，且將在1月底前上網公告。圖／本報資料照片
南投縣第一期青年住宅即將完工，縣府今修正通過「南投縣青年住宅出售辦法」，且將在1月底前上網公告。圖／本報資料照片

青年住宅 許淑華

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