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國家清潔周廢棄物問題多 彰化二林員林各有對策

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮國家清潔周今天誓師。記者簡慧珍／拍攝
彰化縣二林鎮國家清潔周今天誓師。記者簡慧珍／拍攝

春節之前，彰化縣各鄉鎮市展開「國家清潔周」活動，二林鎮清潔隊和鄰里社區、社團今天上午誓師，將加強清潔道路、側溝和反光鏡，每年清潔隊都遇到民眾丟出大量舊衣物，堪用與不堪用混雜造成分類困擾；如果一大袋以上，今年清潔隊可請廠商到府回收。

二林鎮長蔡詩傑主持國家清潔周誓師大會，提醒鄰里社區民眾和社團成員一起動手做，清潔道路、水溝、公園，還有沿海鄉鎮反光鏡易因鹽塵害而霧化，一定要擦乾淨以發揮功能。誓師喊口號後，與會人員各自拿清潔工具回崗位。

清潔隊根據往年清運經驗，國家清潔周的廢棄物數量比平日多1/3，除了廢棄大型家具被搬出走，第二大宗是舊衣物，能穿的和不能穿的往往一古腦兒打包丟出來，徒增清潔隊員分類困擾和工作負擔。

清潔隊長楊勝偉說，內衣褲和襪子等貼身衣物如果不能穿了直接丟進垃圾袋，有洗不掉汙漬或破洞的衣物也丟入垃圾袋，穿不下、想淘汰的完整無汙漬舊衣物（用自己衡量可接受二手衣物的標準）放進舊衣物回收箱，如果量大，清潔隊可請回收廠到家裡拿取。

民眾要注意各鄉鎮市國家清潔周日期不一，例如二林鎮即日起至26日，員林市26日起7天；員林市清潔隊今天表示，今年有新措施，員林國宅每年國家清潔周變成附近鄉鎮甚至廢棄物代清運業者的濫倒地點，今年國宅管委會、當地里長將拉封鎖線，僅限2月4日上午8點到下午5點供國宅住戶放置中大型廢棄物，其餘時間不可丟垃圾，違者依規定罰款。

廢棄物 國宅 員林

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