自體濃縮血小板血漿注射PRP無效？ 復健科醫師：要注意這2點

14歲的籃球校隊選手，比賽時因大腿受到強烈碰撞，瞬間劇痛讓他無法行走。在父親的攙扶下就醫，超音波檢查發現明顯的肌肉撕裂與腫脹。經醫師施以2次的「超音波導引自體濃縮血小板血漿（PRP）注射治療」後，疼痛與無力感幾乎完全消失。

長安醫院復健科醫師詹益承說，近年來自體濃縮血小板血漿治療相當熱門，甚至已經到了氾濫的地步。然而，許多病患表示打過，但效果不見得好。進一步詢問才發現並沒有做超音波檢查與導引注射，也未治療周邊一起受傷的關節與組織，效果就會差很多。

他說，若要接受自體濃縮血小板血漿注射治療，須注意要選擇具有超音波檢查與導引注射的醫療機構與科別，以及醫師需具備接受過增生療法注射觀念與技巧訓練，這兩者缺一不可。

詹益承說，以此名患者為例，他主訴腿一踩地就痛，無法出力。根據X光結果，並未發現骨折情況，在觸診與抗阻力測試後，懷疑右大腿股外側肌肉出現拉傷，最後透過超音波檢查，確認了肌肉明顯的撕裂和腫脹。起初，病患只願意服用止痛藥與復健治療，但症狀仍持續，最後在醫師建議下，同意接受自體濃縮血小板血漿注射治療。

第1次注射後3周，病患症狀減輕超過一半，但由於又參加了比賽，疼痛感稍有增加。第2次注射後，疼痛和無力感幾乎全面緩解。