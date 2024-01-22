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台中東海火化場 空汙防治設備遭質疑

聯合報／ 記者劉柏均／台中報導
中市府啟動「火化爐及空氣污染防制設備汰換三年計畫」，汰換東海火化場4套空污防治設備；近期有民眾陳情民代，窗戶髒污不減反增，質疑設施效率。圖／楊大鋐提供
中市府啟動「火化爐及空氣污染防制設備汰換三年計畫」，汰換東海火化場4套空污防治設備；近期有民眾陳情民代，窗戶髒污不減反增，質疑設施效率。圖／楊大鋐提供

台中市政府為防制東海火化場空汙，汰換4套空汙防治設備，卻有民眾陳情表示，窗戶髒汙反而更嚴重，質疑設施效率；市議員楊大鋐發現，東海火化場防制空汙設備，尚未制定標準操作、保養維護程序，要求訂定標準。市府表示，會持續監督操作人員依標準流程保養維護設備。

東海火化場自2020年啟動「東海殯儀館火化爐及空氣汙染防制設備汰換三年計畫」，至去年底共完成汰換4套空氣汙染防治設備，且每年固定更新設備、維護保養，並自去年度起，在生管處官網公開戴奧辛檢測數據。

楊大鋐接獲鄰近居民陳情，表示東海火化場雖安裝空汙防制設備，但窗戶上泥沙「不減反增」，且摸起來黏黏的。楊說，台中火化量全國第一，東海火化場無太多時間逆洗、保養，民政局站在成本考量，也要兼顧排放標準、維護民眾健康。

楊大鋐說，東海火葬場空汙防制設備操作、保養維護，尚無訂定標準作業程序，耗材無判斷更換標準，要求市府應訂定，並如實記錄實際操作條件，設定觸媒陶瓷纖維濾管更換壓差標準，資訊也才能公開透明、供大眾檢視。

民政局說，據設備廠商提供觸媒陶瓷濾管使用壓差區間數值，自去年9月11日起逐日記錄，作為觸媒陶瓷濾管維護保養、更換依據；今年度東海殯儀館也將延續三年計畫，將以4607萬元，完成最後2套空汙防制設備更新，改善空氣品質

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