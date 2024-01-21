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架勢不輸名模！神力女超人許淑華重回伸展台 魅力鎮壓全場

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣原住民彩虹織女服裝系列設計大賽20日登場，縣長許淑華（左3）率縣府團隊穿全新設計的創新族服走秀。圖／南投縣政府提供
南投縣原住民彩虹織女服裝系列設計大賽20日登場，縣長許淑華（左3）率縣府團隊穿全新設計的創新族服走秀。圖／南投縣政府提供

南投縣原住民彩虹織女服裝系列設計大賽20日登場，曾獲中華小姐的縣長許淑華率縣府團隊，與伊林名模群穿創新原民服飾，走上伸展台展示，許魅力不減當年，架勢十足，最終由黃幸綺、高素珍分獲「時尚創新組」、「彩虹織女組」首獎。

縣府指出，為傳承原住民族群文化，推動原鄉文創產業發展，今年首度舉辦「原住民彩虹織女服裝系列設計大賽」，鼓勵參賽者將現代設計融入生活打造「原時尚」，並邀請原住民服裝設計大師「沙布喇·安德烈」等3位設計大師擔任評審。

而該設計大賽20日晚間在半山夢工廠「生命樹環樹步道」競賽伸展台華麗登場，曾獲「中華小姐」第四名的許淑華魅力不減當年，架勢十足，率副縣長王瑞德及石慶龍、全文才、林婷秝等3位原民議員穿全新設計的創新族服，揭開走秀序曲。

隨後，由伊林娛樂EeLin Entertainment知名秀導嚴孝銘率領伊林名模群依序展示15組參賽作品，展開精彩競賽服裝秀，最後「沙布喇‧安德烈」專場獨秀12套作品，將活動帶到最高潮，呈現原民織布技藝與現代時尚碰撞出「原時尚」盛宴。

南投縣原住民彩虹織女服裝系列設計大賽，最終由黃幸綺、高素珍分別獲得「最終時尚創新組」、「彩虹織女組」首獎。沙布喇‧安德烈表示，各組參賽作品在傳承傳統織布技藝及挑戰時尚，都充分展現創新、永續精神，具進軍國際市場潛力。

南投原民局則表示，原住民編織及傳統服飾內涵獨特豐富多元，卻往往只能在歲時祭儀才有機會亮相，但透過現代設計融入生活創作出親人又具品味的「原時尚」，盼為原民設計師開拓創作舞台，打響原時尚的品牌知名度，甚至成為時尚新主流。

南投縣原住民彩虹織女服裝系列設計大賽20日登場，縣長許淑華穿著全新設計的創新族服走上伸展台，魅力十足。圖／南投縣政府提供
南投縣原住民彩虹織女服裝系列設計大賽20日登場，縣長許淑華穿著全新設計的創新族服走上伸展台，魅力十足。圖／南投縣政府提供
南投縣原住民彩虹織女服裝系列設計大賽20日登場，縣長許淑華（左3）率縣府團隊穿全新設計的創新族服走秀。圖／南投縣政府提供
南投縣原住民彩虹織女服裝系列設計大賽20日登場，縣長許淑華（左3）率縣府團隊穿全新設計的創新族服走秀。圖／南投縣政府提供
南投縣原住民彩虹織女服裝系列設計大賽20日登場，縣長許淑華穿著全新設計的創新族服走上伸展台，魅力十足。圖／南投縣政府提供
南投縣原住民彩虹織女服裝系列設計大賽20日登場，縣長許淑華穿著全新設計的創新族服走上伸展台，魅力十足。圖／南投縣政府提供
南投縣原住民彩虹織女服裝系列設計大賽20日登場，伊林名模群依序展示15組參賽作品，展開精彩競賽服裝秀。圖／南投縣政府提供
南投縣原住民彩虹織女服裝系列設計大賽20日登場，伊林名模群依序展示15組參賽作品，展開精彩競賽服裝秀。圖／南投縣政府提供

設計師 原住民 許淑華 文創產業

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