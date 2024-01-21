東海火化場空濾耗品無汰換標準 中市：將以數據判斷

台中東海火化場為防空汙，市府啟動「火化爐及空氣污染防制設備汰換三年計畫」，汰換4套空污防治設備，怎料有民眾陳情，窗戶髒污不減反增，質疑設施效率；市議員楊大鋐發現，東海火葬場防治空汙設備，尚未制定標準操作、保養維護程序，要求訂定標準。中市府表示，去年9月11日起，逐日紀錄設施差數值，作觸維護保養、更換耗材依據，持續監督操作人員依標準流程保養維護設備。

東海火化場自2020年啟動「東海殯儀館火化爐及空氣污染防制設備汰換三年計畫」，至2022年底共完成汰換4套空氣污染防治設備，且每年固定更新設備、維護保養，並自去年度起，在生管處官網公開戴奧辛檢測數據。

楊大鋐接獲鄰近居民陳情，表示雖安裝空污防制設備，但窗戶上泥沙「不減反增」，且摸起來黏黏的。楊說，台中火化量全國第一，東海火化場無太多時間逆洗、保養，民政局站在成本考量，要兼顧排放標準、維護民眾健康，是一大挑戰。

楊大鋐說，東海火葬場空汙防制設備操作、保養維護，尚無訂定標準作業程序，耗材無判斷更換標準，要求市府應訂定，並如實記錄實際操作條件，設定觸媒陶瓷纖維濾管更換壓差標準，資訊也才能公開透明、供大眾檢視。