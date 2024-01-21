快訊

113學測國文／混合題形式改變！部定選文幾乎全入題 試題與解答看過來

坦言沒忍住「超派鐵拳」！超哥交保後道歉 這句狠嗆Toyz：時間倒回還是會揍他

印度羽賽／直落2拍下陳雨菲 戴資穎勇奪本季首冠

奧萬大災後復建ING恐難賞櫻？官方粉專求讚文藏玄機

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
天氣濕冷，低溫催化，南投奧萬大森林遊樂區山櫻花開逾4成。圖／林業署南投分署提供
天氣濕冷，低溫催化，南投奧萬大森林遊樂區山櫻花開逾4成。圖／林業署南投分署提供

天氣濕冷，低溫催化，南投奧萬大森林遊樂區山櫻花開逾4成，但當地去年受颱風重創，經復健，目前僅開放團客預約入園，仍屬封園狀態。但臉書粉專「奧萬大情報站」求讚文藏玄機，透露2月可提早開園，林業署南投分署今則對外證實。

奧萬大位居中高海拔山區，春櫻、夏瀑、秋月、冬楓，四季特色別具，是國內踏青熱區，但去年接連受到卡努、小犬等颱風侵襲，交通一度中斷，園區受災嚴重，經災後復建，去年底先開放套裝遊程團客預約入園，散客則要到3月才能開放。

由於，奧萬大園區自去年夏季起就呈現封園狀態，時序入秋冬後，楓葉紅了、梅花開了，一般民眾都無法入園欣賞；如今，又到櫻綻時節，而在低溫及水氣加持下，櫻況目前已花開逾4成，想賞櫻民眾引頸期盼，又礙於散客禁入感到扼腕。

不過，臉書粉絲專頁「奧萬大情報站」今天PO出，奧萬大園區內山櫻花盛放的空拍及特寫美照，更貼文表示「奧萬大櫻花不缺席」，呼籲廣大遊客推一把，讓該篇文超過500個讚，奧萬大努力提早2月1日開園，透露散客將能入園賞櫻。

針對奧萬大原訂3月才能開放散客入園，是否將提早開放入園，林業署南投分署今證實並表示，基於復建及整備工作逐步到位，奧萬大確實將提早在2月1日起開放一般散客進入，但採總量管制入園，以單日園區最大停車數200輛為上限。

不過，住宿仍採16人以上成團套裝遊程預約制；另，瀑布區、好漢坡步道等部分區域尚未完成整建不開放。而考量非全區開放，2月起門票採半票100元優惠，優待票及停車費維持原收費標準，嚴正呼籲未開放區域勿擅入，以確保自身安全。

天氣濕冷，低溫催化，南投奧萬大森林遊樂區山櫻花開逾4成。圖／林業署南投分署提供
天氣濕冷，低溫催化，南投奧萬大森林遊樂區山櫻花開逾4成。圖／林業署南投分署提供
天氣濕冷，低溫催化，南投奧萬大森林遊樂區山櫻花開逾4成。圖／林業署南投分署提供
天氣濕冷，低溫催化，南投奧萬大森林遊樂區山櫻花開逾4成。圖／林業署南投分署提供
天氣濕冷，低溫催化，南投奧萬大森林遊樂區山櫻花開逾4成。圖／林業署南投分署提供
天氣濕冷，低溫催化，南投奧萬大森林遊樂區山櫻花開逾4成。圖／林業署南投分署提供
天氣濕冷，低溫催化，南投奧萬大森林遊樂區山櫻花開逾4成。圖／林業署南投分署提供
天氣濕冷，低溫催化，南投奧萬大森林遊樂區山櫻花開逾4成。圖／林業署南投分署提供
天氣濕冷，低溫催化，南投奧萬大森林遊樂區山櫻花開逾4成。圖／林業署南投分署提供
天氣濕冷，低溫催化，南投奧萬大森林遊樂區山櫻花開逾4成。圖／林業署南投分署提供

奧萬大 南投 櫻花

延伸閱讀

南投人好幸福！八卦茶園「粉櫻步道」夢幻盛放 內行人曝「銀河、晨曦」美景更甚

寒假限定生態旅程 來貢寮海洋資源復育園區看九孔寶寶

南投「清境奔羊節」擴大辦理 櫻花樹下提前開跑

中央審查嚴 桃園急難救助動物將不直接入園區收容

相關新聞

奧萬大災後復建ING恐難賞櫻？官方粉專求讚文藏玄機

天氣濕冷，低溫催化，南投奧萬大森林遊樂區山櫻花開逾4成，但當地去年受颱風重創，經復健，目前僅開放團客預約入園，仍屬封園狀...

台中東勢人瑞邱張桂英107歲仙逝 地方不捨悼念

台中東勢年紀最長人瑞邱張桂英107歲仙逝，本月27日將辦家祭和公祭，台中市客家事務委員會主委江俊龍在臉書發文悼念，他上月...

棉花糖又來黏人眼球！ 彰化神奇紅花風鈴木提前綻放

彰化市南校街南郭國小側門神奇紅紅風鈴木，今年花開比往年早，現在已是滿樹粉紅就像棉花糖，令人賞心悅目；由於將有連續幾天寒流...

台中霧峰稻作蝨燒保險理賠 千餘農民2551萬元入袋

台中市霧峰區去年10月二期水稻收成期間遇褐飛蝨蟲害，造成蝨燒現象，因全區減產22.7%，農業部農業金融署啟動水稻收入保險...

影／這區廁所都沒天花板上廁所會被看光光 獨特設計為了他們

台中市大雅區忠義社區活動中心內有一區公廁很特別，11間廁所沒有天花板，四周牆面低，成人站在廁所外就可清楚看到廁所內情形，...

彰化市大埔火葬場案續推 居民：抗爭到底

彰化市公所規畫在彰化市立大埔殯儀館後方，興建設有火葬場的「彰化藝術生命園區」，遭到附近居民強烈抗爭，市公所暫緩向市代會提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。