奧萬大災後復建ING恐難賞櫻？官方粉專求讚文藏玄機

天氣濕冷，低溫催化，南投奧萬大森林遊樂區山櫻花開逾4成，但當地去年受颱風重創，經復健，目前僅開放團客預約入園，仍屬封園狀態。但臉書粉專「奧萬大情報站」求讚文藏玄機，透露2月可提早開園，林業署南投分署今則對外證實。

奧萬大位居中高海拔山區，春櫻、夏瀑、秋月、冬楓，四季特色別具，是國內踏青熱區，但去年接連受到卡努、小犬等颱風侵襲，交通一度中斷，園區受災嚴重，經災後復建，去年底先開放套裝遊程團客預約入園，散客則要到3月才能開放。

由於，奧萬大園區自去年夏季起就呈現封園狀態，時序入秋冬後，楓葉紅了、梅花開了，一般民眾都無法入園欣賞；如今，又到櫻綻時節，而在低溫及水氣加持下，櫻況目前已花開逾4成，想賞櫻民眾引頸期盼，又礙於散客禁入感到扼腕。

不過，臉書粉絲專頁「奧萬大情報站」今天PO出，奧萬大園區內山櫻花盛放的空拍及特寫美照，更貼文表示「奧萬大櫻花不缺席」，呼籲廣大遊客推一把，讓該篇文超過500個讚，奧萬大努力提早2月1日開園，透露散客將能入園賞櫻。

針對奧萬大原訂3月才能開放散客入園，是否將提早開放入園，林業署南投分署今證實並表示，基於復建及整備工作逐步到位，奧萬大確實將提早在2月1日起開放一般散客進入，但採總量管制入園，以單日園區最大停車數200輛為上限。