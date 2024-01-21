影／這區廁所都沒天花板上廁所會被看光光 獨特設計為了他們
台中市大雅區忠義社區活動中心內有一區公廁很特別，11間廁所沒有天花板，四周牆面低，成人站在廁所外就可清楚看到廁所內情形，原來是20多年前的幼稚園小朋友公廁，現在沒有成人敢使用。
忠義社區發展協會一樓有區公廁，第一次看到的人說很驚訝，11間公廁都沒有天花板，牆面高約110公分，成人站在公廁外，可看到廁所內，民眾說「這種公廁怎麼上，會不好意思」。
台中市大雅區忠義社區發展協會理事長劉中平表示，忠義社區活動中心原本是忠義里幼稚園，當年設置的公廁以小朋友使用為主，幼稚園撤離後，這區公廁馬桶設備都是適合小朋友，大人不方便使用，希望可爭取經費讓社區改建這處公廁區，社區發展協會和居民都可方便使用。
劉中平表示，這區公廁的小馬桶很可愛，社區發展協會都會盡可能維持完整和乾淨，每天有人打掃，如果可以改建，將來也可以保留一到二個公廁供小朋友使用的特色區。
大雅區忠義里長林義木表示，當年這區幼稚園公廁小馬桶至今保留完整，許多人看到都說可愛，這種可愛型公廁符合時光背景和小朋友使用，當年老師如果站在廁所外可注意小朋友是否在廁所，確保安全，現在更不適合成人使用，他沒聽說有成人來使用，成人要使用可能要很大勇氣。
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