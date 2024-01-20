彰化全家9人排5小時為領「多多龍」小提燈 情人節加發粉紅限定款

彰化縣府配合「彰化2024月影燈季」發送限量多多龍小提燈大受歡迎，今天在卦山村舉辦親子活動加碼再發2000個，下午2點半發送，不少民眾上午9點就來排隊，排隊人龍綿延近600公尺，縣長王惠美說，下一波情人節將特製不同顏色，限量版的粉紅色多多龍小提燈。

彰化縣府在卦山村舉辦「彰化2024月影燈季」主題活動歡樂放寒假親子活動日，下午發送多多龍小提燈，許多民眾上午就來排隊，還有外縣市民眾來排，有的人準備了零食、追劇打發時間，還有小朋友把握時間K書，排在第一位的周小姐說，全家一共出動了9個人，已排隊排了5個多小時，因確定可以拿到多多龍小提燈，超開心。

長王惠美表示，多多龍小提燈的寓意是希望大家幸福多多，分送給鄉親希望鄉親幸福多多，錯過這次發放的也不要失望，下一波發放日期將在情人節前，搭配情人節將發送粉色多多龍，還有元宵節也將加碼分送。

縣府城觀處指出，寒假開始很多家長都會帶小孩出外遊玩，彰化2024月影燈季夜現正登場，有六個主題燈區，即日起持續到3月3日每天晚上5點30分至10點，晚上6點開始每半小時，有氣勢磅礡大佛光雕秀，另外，還有網紅最愛互動燈區及粉紅旋轉木馬。