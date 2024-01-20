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台中建置「笑臉鈴噹」公車到站報你知 單月達25萬使用人次

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市交通局在一中商圈建置t-bar智慧型站牌，32吋大螢幕能與行進中公車連線，即時回傳公車到站時間。圖／台中市交通局提供
台中市交通局在一中商圈建置t-bar智慧型站牌，32吋大螢幕能與行進中公車連線，即時回傳公車到站時間。圖／台中市交通局提供

台中市交通局在北區一中商圈建置T-bar智慧型站牌，32吋大螢幕，能即時連線行進中的公車，回傳其到站時間；還有區區設立黃色「笑臉鈴鐺」候車服務燈，台中市已建置367座，截至去年底累計使用人次達300萬人次，去年12月單月使用人次還高達25萬人次，達到便民效果。

交通局長葉昭甫表示，一中商圈匯集百貨公司、餐廳、夜市吸引人潮，也是人文薈萃的重要學區，上下學為搭公車尖峰期，公車路線的站牌密度高，除傳統站牌，交通局率先在百貨公司前設立雙向智慧站牌，新登場的T-bar智慧型站牌，置入科技化資訊，32吋大螢幕傳送公車到站時間，並列中文、英文版的站名，讓國外旅客也能輕鬆搭公車。

葉昭甫說，T-bar智慧型站牌採用特殊材質打造，運用特殊塗料進行表面處理，在智慧站牌表面形成一層保護膜，有效維護站牌外觀清潔及美觀。

交通局指出，自110年建置黃色「笑臉鈴鐺」，去年底已達成台中市區區都有候車亭服務燈，公車快到站，乘客不必忙著向公車招手，可以預做上車準備，當「笑臉鈴鐺」燈號加快閃燈節奏時，能清楚掌握公車快到站的訊號，駕駛也能從遠處看見服務燈開啟，知道候車亭有等上車的乘客。

葉昭甫說，提供民眾開啟「笑臉鈴鐺」服務燈的按鈕，分為「電梯型」及「電話型」兩種形式，還進一步優化可以「取消」及「刪除」功能鍵，全市服務燈總數已達367座，並持續擴大建置。

台中市區區設立黃色「笑臉鈴鐺」候車服務燈，台中市已建置367座，能顯示公車到站訊號。圖／台中市交通局提供
台中市區區設立黃色「笑臉鈴鐺」候車服務燈，台中市已建置367座，能顯示公車到站訊號。圖／台中市交通局提供

公車 台中市

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