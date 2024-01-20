中捷藍線擬先核定再補正 盧秀燕支持

台中捷運選後成為熱門話題，中央傳出將先核定捷運藍線綜規報告，再要求台中市政府限期補正。台中市長盧秀燕昨天表示，「只要給我們核定，可進行相關建設工作，我都支持」。行政院長陳建仁曾提出，藍線施工時交通黑暗期待解決；中市府昨表示，市政路延伸第2標工程31日動工，全線完工後，可降低捷運工程造成的交通問題。

民進黨籍立法院副院長蔡其昌選後北上，拜會行政院長陳建仁、副院長鄭文燦，要求行政院先行核定台中捷運藍線綜規報告，後續再要求中市府，針對需修正部分限期補正；中央回應將朝此研議。

盧秀燕昨出席市政行程時，會後受訪表示，台中捷運確實耽誤滿久，當看到北部捷運非常發達，台中市民非常羨慕，希望中部地區的捷運趕快興建；選後台中的立委當選人，不分朝野、黨派，紛紛幫中部捷運奔走當中，因為不只台中蓋捷運，還牽涉到彰化、南投，大家都動起來，這場選舉很有意義，她希望中央能早日核定。

盧秀燕說，捷運興建需8到10年，包括土地徵收作業、前置工程，道路因施工需要必須遷移，接著還有機電、土建等工程，如果中央能早點核定，市府可開始進行相關作業，縮短等待時間。

陳建仁選前到沙鹿會勘時，曾提出藍線捷運有經費增加、沙鹿段與台鐵路線設計問題，以及施工時台灣大道的交通黑暗期。台中市交通局長葉昭甫說，藍線通過交通部審查後，送行政院迄今都沒收到任何公文或通知，中市府願意配合開會審議，爭取早日核定。

台中市建設局昨表示，市政路延伸工程第2標已發包，從安和路到環中路段，去年12月取得用地並發包工程標案，預計31日正式動工；第1標工業區一路到安和路口，已在2022年動工。

市府表示，市政路延伸工程完工、通車後，台中市東西向交通要道除台灣大道、向上路外，可再增加1條，可分散台中國際機場、中科園區與市區的交通車潮，也能降低捷運藍線施工時的交通壅塞。