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台中市政路延伸開闢第二標工程 預計1月31開工

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市政路延伸開闢工程，第二標工程自安和路至環中路段，長約1175公尺，市府已於去年12月完成用地取得及工程發包，預計1月31日開工〈圖為模擬圖〉。圖／台中市建設局提供
台中市政路延伸開闢工程，第二標工程自安和路至環中路段，長約1175公尺，市府已於去年12月完成用地取得及工程發包，預計1月31日開工〈圖為模擬圖〉。圖／台中市建設局提供

台中市政路延伸開闢工程，第一標工程自工業區一路至安和路段，已在2022年開工，而第二標工程自安和路至環中路段，長約1175公尺，市府已於去年12月完成用地取得及工程發包，並獲地主支持配合自行拆遷，包括安全風險較高的加油站業者也全力支持，將配合拆遷，第二標預計1月31日開工。

建設局長陳大田表示，道路開闢工程前最困難的是用地取得，如有地上物需進行拆遷，影響人民居住、重建及修繕甚鉅。

陳大田說，市政路第二標工程範圍包含一座加油站拆遷，若強制拆除會有公共安全疑慮，面對業者的不安與擔心，建設局持續透過各種方式溝通協調，詳細說明建物拆遷範圍、補償方式、公益性及必要性等，最終獲得業者體諒理解，瞭解市政路開闢的重要性，願意自行拆除建物，支持市府打通交通動脈。

建設局表示，市府已完成詳細建物查估與補償作業，感謝沿線地主的理解與支持，並配合拆遷建物，創造雙贏，工程部分也完成開工前置作業，即將於今年1月底動工。

建設局強調，市政路全段道路開通後，將有效分散車潮，並增加台中國際機場、中部科學園區等通往市區的運輸效率，不僅節省用路人時間，更促進地方整體繁榮。

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