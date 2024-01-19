南投草坪頭4千棵櫻花開始綻放 櫻梅並存也桃李爭豔
南投縣信義鄉的梅花仍在綻放中，玉山腳下的草坪頭，也宣告櫻花季1月27日起正式登場，不只有滿山的台灣原生種緋寒櫻，以及各種不同種類的櫻、桃、李花，相互爭豔點綴茶山，櫻花季到3月10日止，遊客可漫步於「櫻梅並存」的茶山小徑中，同時欣賞一年一度櫻花與桃李爭豔，體驗農村悠閒生活。
信義鄉長全志堅指出，草坪頭玉山茶園以高山烏龍茶著稱，茶園經過20多年的種植櫻花後，4000多棵櫻花樹目前陸續開花中，粉紅花雨如煙似霧，每年遊客來此可輕鬆的漫步於櫻花小徑之中，徜徉著美麗的茶鄉風光及濃醇茶香，體驗農村悠閒的生活，飽覽櫻花、李花是個放鬆心情的好去處，成就景致優美的觀光茶園。
全志堅說，草坪頭面積約50公頃寬廣，過去為提升茶園觀光價值，茶農在園區遍植櫻花、桃李數千顆；每至春節前，正是繁花盛開時節，，已成為玉山腳下最重要的賞櫻景點，加上桃、李、杏花穿插其間，目前花況提早盛開以山櫻花為主，未來陸續還有富士櫻、吉野櫻、八重櫻依次開花，邀請全國遊客前來遊玩。
為改善每年賞櫻期間的交通壅塞問題，今年進行機動性交通控管，將於愛玉橋旁設置大型臨時免費停車場，遊客得搭乘免費接駁車至園區入口處，甲乙類大型車輛一律停放於臨時免費停車場，小型車輛得停放於愛玉橋旁免費停車場或直接開入園區內停車場，由地主收取100元停車清潔費，園區道路內則禁止臨時路邊停車，入場清潔費用為每人50元。
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