增闢車道 南投竹山紫南宮春節塞車有解

春節連假期間，南投竹山紫南宮周邊道路都會因車輛壅塞造成回堵，公路局為改善台3線南下左轉進入紫南宮停車場及直行往竹山市區的車流，今年除規畫將前往消訓中心路口增闢1車道（合計3車道）外，並在台3線增設紫南宮指示標誌。

公路局中分局表示，參照往年紫南宮春節交通量，預估台3線及台3丙線的紫南宮路段，自2月10日（大年初一）至14日（年初五），每日上午9時至下午17時為易壅塞時段，因而今年擬定疏運改善措施，包括國道3號南下可由名間交流道左轉台3線再往南經名竹大橋，並依紫南宮指示標誌由台3線與消訓中心路口左轉進入停車場，台3線南下並設「紫南宮請靠左；往竹山鎮請靠右」的指示標誌。

至於國道3號方面，規畫北上可由竹山交流道左轉台3線再往北，北上時行經台3丙線（集山路口）請勿右轉進入，改左轉行駛台3線（南雲路），台3線南雲路北上則設置「往紫南宮車輛請行駛外側車道」指示標誌，在台3線消訓中心路口右轉進入紫南宮，以避開台3丙線易雍塞路段。

竹山警分局則將配合公路局，如遇消訓中心路口南下左轉車流增多，視狀況調撥中間車道改為2個左轉車道，以疏解左轉車流，而紫南宮停車場內即將滿載且回堵至省道時，則取消調撥機制，透過疏導人員及警廣勸導車輛勿再進入；竹山交流道聯絡道則設置牌面引導大客車直行至省道路口，避免大車在名竹大橋無法轉向。