聽新聞
test
0:00 / 0:00

增闢車道 南投竹山紫南宮春節塞車有解

聯合報／ 記者黑中亮／南投報導
考量歷年春節連假將吸引眾多民眾前往南投縣觀光遊憩，公路局中分局針對竹山紫南宮周邊道路提改善措施。本報系資料照片
考量歷年春節連假將吸引眾多民眾前往南投縣觀光遊憩，公路局中分局針對竹山紫南宮周邊道路提改善措施。本報系資料照片

春節連假期間，南投竹山紫南宮周邊道路都會因車輛壅塞造成回堵，公路局為改善台3線南下左轉進入紫南宮停車場及直行往竹山市區的車流，今年除規畫將前往消訓中心路口增闢1車道（合計3車道）外，並在台3線增設紫南宮指示標誌

公路局中分局表示，參照往年紫南宮春節交通量，預估台3線及台3丙線的紫南宮路段，自2月10日（大年初一）至14日（年初五），每日上午9時至下午17時為易壅塞時段，因而今年擬定疏運改善措施，包括國道3號南下可由名間交流道左轉台3線再往南經名竹大橋，並依紫南宮指示標誌由台3線與消訓中心路口左轉進入停車場，台3線南下並設「紫南宮請靠左；往竹山鎮請靠右」的指示標誌。

至於國道3號方面，規畫北上可由竹山交流道左轉台3線再往北，北上時行經台3丙線（集山路口）請勿右轉進入，改左轉行駛台3線（南雲路），台3線南雲路北上則設置「往紫南宮車輛請行駛外側車道」指示標誌，在台3線消訓中心路口右轉進入紫南宮，以避開台3丙線易雍塞路段。

竹山警分局則將配合公路局，如遇消訓中心路口南下左轉車流增多，視狀況調撥中間車道改為2個左轉車道，以疏解左轉車流，而紫南宮停車場內即將滿載且回堵至省道時，則取消調撥機制，透過疏導人員及警廣勸導車輛勿再進入；竹山交流道聯絡道則設置牌面引導大客車直行至省道路口，避免大車在名竹大橋無法轉向。

紫南宮 車道 標誌

延伸閱讀

宜蘭傳藝園區慶龍年 百米「飛龍在天」裝置藝術迎春節

春節健康送禮首選　聯合報幫您準備好了

竹山紫南宮春節壅塞有解了 公路局出招改善台3線回堵

北市春節計程車加收30元 違規喊價最高罰9萬元

相關新聞

環團促撤東大案 中市府：納參考

台中大肚山「東大產業園區」昨第2次環評初審，會議前，時代力量立委陳椒華等人質疑大肚山已過度開發，且開發案基地100%為公...

增闢車道 南投竹山紫南宮春節塞車有解

春節連假期間，南投竹山紫南宮周邊道路都會因車輛壅塞造成回堵，公路局為改善台3線南下左轉進入紫南宮停車場及直行往竹山市區的...

台中7期千戶無預警停電、紅綠燈故障 台電搶修6小時已全復電

台中市七期重劃區市政北二路一帶1000多戶今天上午無預警停電，該區域包括河南路、朝富路、朝貴路、黎明路及龍門路等多處路口...

彰化公私協力送暖 這家企業8年捐款近二千萬

年節將近，彰化縣政府關懷弱勢族群，今天由縣長王惠美代表發送物資，也頒發感謝狀給善心企業及慈善團體，其中興和精密紡織公司8...

時力批大肚山開發過度要求撤回東大案 中市府：會納意見

台中大肚山「東大產業園區」今舉行第二次環評初審會議，時代力量立委陳椒華、市議員吳佩芸及主婦連盟在會前舉行記者會，認為大肚...

傳彰化二林農會將發5個月年終 基層農會幹部：還有「隱形冠軍」未曝光

年終獎金是歲末年終的一個熱門話題，彰化縣二林鎮農會傳出要發5個月年終獎金引起熱議。根據財報資料顯示，二林鎮農會信用部逾放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。