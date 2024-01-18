台中7期千戶無預警停電、紅綠燈故障 台電搶修6小時已全復電

台中市七期重劃區市政北二路一帶1000多戶今天上午無預警停電，該區域包括河南路、朝富路、朝貴路、黎明路及龍門路等多處路口紅綠燈故障，很多駕駛行經不知所措。台電說明，初步了解為電纜故障，經搶修全部用戶在今天下午3時29分復電，對造成民眾生活及交通不便，台電深感抱歉。

台電台中區處說明，今天上午8時58分收到停電通報，立即派員前往現場查修，初步了解為地下電纜故障；停電範圍為西屯區朝富路、龍門一街、朝貴路、市政北二路等一帶，初步統計停電戶數約1000多戶，台電搶修人員巡查發現多處事故點後，在上午10時34分先以隔離故障區間方式，縮小停電範圍，先行復電242戶。