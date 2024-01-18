快訊

游蔡配抗衡韓江配？柯建銘稱「一定是這樣」 再曝綠白合作機會

新北地院警告不能提割頸案「乾哥乾妹」掀民怨 司法院發聲了

國民黨立院「韓江配」4年前有跡可循 知情人士曝搭配「3重大原因」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中7期千戶無預警停電、紅綠燈故障 台電搶修6小時已全復電

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市七期重劃區1000多戶今天上午停電，經台電搶修後，全部用戶在今天下午3時29分復電。圖／台電提供
台中市七期重劃區1000多戶今天上午停電，經台電搶修後，全部用戶在今天下午3時29分復電。圖／台電提供

台中市七期重劃區市政北二路一帶1000多戶今天上午無預警停電，該區域包括河南路、朝富路、朝貴路、黎明路及龍門路等多處路口紅綠燈故障，很多駕駛行經不知所措。台電說明，初步了解為電纜故障，經搶修全部用戶在今天下午3時29分復電，對造成民眾生活及交通不便，台電深感抱歉。

台電台中區處說明，今天上午8時58分收到停電通報，立即派員前往現場查修，初步了解為地下電纜故障；停電範圍為西屯區朝富路、龍門一街、朝貴路、市政北二路等一帶，初步統計停電戶數約1000多戶，台電搶修人員巡查發現多處事故點後，在上午10時34分先以隔離故障區間方式，縮小停電範圍，先行復電242戶。

台電台中區處指出，剩餘700多戶因地下電纜區域停電事故發生後，尋找事故點、搶修、更換設備工作困難度大增，台電立即加派人員、調派機具搶修，在今天下午3時29分完成全部用戶復電作業。後續將強化線路巡檢及設備維護工作，避免停電事故再次發生，造成民眾生活及交通不便，台電深感抱歉。

台中市七期重劃區1000多戶今天上午停電，經台電搶修後，全部用戶在今天下午3時29分復電。圖／台電提供
台中市七期重劃區1000多戶今天上午停電，經台電搶修後，全部用戶在今天下午3時29分復電。圖／台電提供
台中市七期重劃區1000多戶今天上午停電，經台電搶修後，全部用戶在今天下午3時29分復電。圖／台電提供
台中市七期重劃區1000多戶今天上午停電，經台電搶修後，全部用戶在今天下午3時29分復電。圖／台電提供

停電 台電 紅綠燈 台中市 重劃區

延伸閱讀

大亞光儲合一案場3月商轉 助台電維持電網穩定

台中七期停電1000戶受影響 台電：電纜故障搶修中

電力故障沒號誌！台中七期市政路交通大亂 警火速派員疏導

台電虧爆！網籲調漲電價 酸罪魁禍首是它：雲豹吸血 全民買單

相關新聞

傳彰化二林農會將發5個月年終 基層農會幹部：還有「隱形冠軍」未曝光

年終獎金是歲末年終的一個熱門話題，彰化縣二林鎮農會傳出要發5個月年終獎金引起熱議。根據財報資料顯示，二林鎮農會信用部逾放...

台中7期千戶無預警停電、紅綠燈故障 台電搶修6小時已全復電

台中市七期重劃區市政北二路一帶1000多戶今天上午無預警停電，該區域包括河南路、朝富路、朝貴路、黎明路及龍門路等多處路口...

彰化公私協力送暖 這家企業8年捐款近二千萬

年節將近，彰化縣政府關懷弱勢族群，今天由縣長王惠美代表發送物資，也頒發感謝狀給善心企業及慈善團體，其中興和精密紡織公司8...

時力批大肚山開發過度要求撤回東大案 中市府：會納意見

台中大肚山「東大產業園區」今舉行第二次環評初審會議，時代力量立委陳椒華、市議員吳佩芸及主婦連盟在會前舉行記者會，認為大肚...

竹山紫南宮春節壅塞有解了 公路局出招改善台3線回堵

春節連假民眾前往南投縣觀光遊憩，且參拜廟宇活動熱門，針對竹山紫南宮周邊車輛壅塞回堵，公路局中分局規劃改善台3線左轉進入紫...

台中梨山地區賞花季將至 盧秀燕上山感謝救災救護消防英雄

台中市梨山地區是國際知名賞梅、櫻景點，武陵農場櫻花季管制將於下月8日登場，近4年山域事故攀升，高山救災救護與山難救援，全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。