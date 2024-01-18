彰化公私協力送暖 這家企業8年捐款近二千萬

年節將近，彰化縣政府關懷弱勢族群，今天由縣長王惠美代表發送物資，也頒發感謝狀給善心企業及慈善團體，其中興和精密紡織公司8年來已捐款近二千萬元，董事長高溪川表示，雖然先前因疫情導致全球景氣不佳，紡織業大受影響，但行善不能等，盼大家一起來幫助弱勢，讓他們也能過好年。

彰化縣政府今天在永靖鄉成美文化園辦理春節慰問活動，除了發送關懷金及物資箱給經濟邊緣戶，成美園區也免費開放給大家入園。王惠美說，過年即將到來，特別感謝各善心企業及慈善團體、同鄉會一起來寒冬送暖，也感謝頂新國際集團董事長魏應交，這次免費招待大家入園欣賞，讓弱勢朋友不用出國也可以在彰化看到好風情。

王惠美說，感謝54個企業與民間單位共同捐贈約790餘萬元善款，還有市值超過207萬元的民生物資，其中興和精密紡織股份有限公司高溪川董事長捐款今年捐款388萬元，其實8年來高董已捐出1958萬幫助弱勢，還有伸仁紡織公司白璨榮董事長捐款100萬元，更捐贈救災車140輛等到烏克蘭，世界彰化同鄉總會榮譽總會長暨玖原建設洪村山總裁捐款100萬元等，感謝彰化縣慈善團體聯合會的八大區慈善會等共襄盛舉。

白璨榮表示，二年來共捐贈約140輛的救災車到烏克蘭，是希望在國際上宣傳台灣、宣傳彰化縣，也希望以具體行動支持縣府團隊。

魏應交表示，王縣長非常有愛心，跟縣府團隊一起努力關懷弱勢，讓他非常感動，魏家兄弟希望愛要無限，也期待能造福鄉里行銷永靖，頂新和德文教基金會20幾年來成立1919食物銀行，將愛心送到彰化縣的村里，如果有需要到食物銀行登記即可取得，期許成美文化園帶動永靖鄉，也讓世界看見彰化縣。