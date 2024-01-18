時力批大肚山開發過度要求撤回東大案 中市府：會納意見

台中大肚山「東大產業園區」今舉行第二次環評初審會議，時代力量立委陳椒華、市議員吳佩芸及主婦連盟在會前舉行記者會，認為大肚山已過度開發，且開發案基地為100%公有地，供財團開發私人產業園區，既違反土地正義，也涉嫌圖利廠商，要求市府撤案。中市府表示，環評審查作業中，會秉持公正公開原則，依歸納入審查參考。

開發公司簡報指出，國有土地的部分，依據國有財產署規定，大面積國有土地不得出售，此案將採取公私「以地易地」；另台中市有地則依「產業創新條例」規定取得土地。台糖地的部分則設定地上權方式。

陳椒華說，東大產業園區開發案，台糖土地就佔81%，其他還有退輔會、農水署、跟國產署土地，百分之百國有土地讓私人開發，涉嫌圖利，且違反「產業園區開發公有地不可超過50%」規定。

陳椒華也指出，廠商在環評書上，將台糖土地稱作「私人土地」，但台糖是國營企業，怎會是「私人土地」，認為有涉嫌偽造文書、誤導環評通過的嫌疑。中市府應該要終止環評，撤銷退件。

吳佩芸說，該案區域位處生態保育核心，在2021年時，台中國土計畫就已對大肚山區域明定，「土地利用應該要低衝擊開發、生態友善為原則，且不宜任意變更」，台糖不願背負承租開發風險、破壞國土罵名，今舉行環評程序，根本中市府自我打臉，應立即退回，都發局也應該退回此案變更農地申請。

主婦聯盟台中分會執行委員呂木蘭說，大肚山過去環境很恬靜，現在已過度開發，環境無法負荷，淨零自治條例已通過，但台中為何還在開倒車，堅決反對開發計畫，盼留下更多自然森林、養育下一代。

開發公司簡報時說，這項開發案基於中台灣「精密機械黃金廊帶」，串聯彰化雲林嘉義建構產業聚落。需地廠商多以台中科學園區廠商上下游業者為主，可減少運輸成本。

開發公司也提到，此案預定地，受地形與氣候影響，農業生產力弱，西屯路北側經常發生火燒山，管理不易。開闢園區後加強管理，將廣植喬木、綠化環境。

經發局說，此案是元富土地開發股份有限公司依「產業創新條例」申請設置，目前環評審查作業中，尚未審議都市計畫、可行性規劃報告書審查。針對各界關心環境意見，會依規納入審查參考。

環境保護局表示，針對環境背景調查、土地權屬、生態環境、空氣品質、溫室氣體排放增量抵換及交通衝擊等議題，會在審查過程中充分討論，專案小組將秉持公正、公開原則嚴格把關。

針對開發案農地變更申請是否已通過？都發局也澄清，此案環評審查中，尚未受理變更都市計畫法定程序。