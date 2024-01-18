傳彰化二林農會將發5個月年終 基層農會幹部：還有「隱形冠軍」未曝光

年終獎金是歲末年終的一個熱門話題，彰化縣二林鎮農會傳出要發5個月年終獎金引起熱議。根據財報資料顯示，二林鎮農會信用部逾放比0，授信管控良好；有些基層農會信用部的逾放比和盈餘績效雖不如二林鎮農會，年終獎金卻超過5個月，「隱形冠軍」低調沒曝光。

彰化縣各鄉鎮市農會的信用部去（2024）年盈餘，二林鎮農會9千多萬元居冠，其次彰化區漁會5500多萬元，大村鄉農會5千多萬元，芳苑鄉農會4600多萬元，秀水鄉農會4100多萬元，前五名如果不包括彰化區漁會，秀水鄉農會之後是花壇鄉農會3600多萬元。

據了解，基層農會員工年終獎金1至1.5個月，也有財務體質有待改善的連續數年沒發年終獎金，在前總統陳水扁時代被接管的彰化市、福興鄉、芬園鄉、埔鹽鄉、芳苑鄉各農會，經過多年努力和改革都已步入常軌，除了芳苑鄉，例如埔鹽鄉信用部盈餘約2800萬元，福興鄉約2300萬元，績效都獲農金輔導單位肯定，年終獎金也沒讓員工失望。

一名基層農會幹部指出，信用部盈餘多不代表年終獎金一定多，而是跟用人費有關，信用、推廣、供銷、財務等各部門綜合計算，農會整體有相當盈餘才會發給較多年終獎金，二林鎮農會今年傳出將發5個月年終獎金，迄今未獲證實，「錢匯進帳戶才算數」，有些農會即使綜合績效不如二林亮麗，年終獎金也發給5至6個月全薪，只是「隱形冠軍」低調拒發言。

「一分耕耘，一分收穫。」彰化縣政府農業處表示，基層農會訂出薪點業績標準，規定1薪點要衝多少業績，目前彰化縣核定最低薪點為540點，最高620點，如果1薪點100元，最低薪就是5萬4千元，若1薪點要衝1元業績，代表這名員工必須在規定期限，有的每月計算，有的一年累計一次，要賣出5萬4千元的自家農會產品，其實壓力大、很辛苦，能領4至6個月甚至更多年終獎金並非坐享其成。