竹山紫南宮春節壅塞有解了 公路局出招改善台3線回堵
春節連假民眾前往南投縣觀光遊憩，且參拜廟宇活動熱門，針對竹山紫南宮周邊車輛壅塞回堵，公路局中分局規劃改善台3線左轉進入紫南宮停車場及直行往竹山市區車流，除將消訓中心路口南下增闢1車道（合計3車道）)並增設省道紫南宮指引標誌外，另對清境農場、合歡山及日月潭等風景區，建議過夜遊客行前規劃「分時分流」路線，可於下午3時以後再進入。
公路局中分局表示，參照往年交通量觀察，南投縣紫南宮預估台3線及台3丙線紫南宮路段，自2月10日（大年初一）至14日（年初五），每日的上午9時至下午17時是為易壅塞時段，擬定疏運改善措施包括，國道3號南下可由名間交流道左轉台3線再往南經名竹大橋，依紫南宮指示標誌由台3線與消訓中心路口左轉進入停車場，台3線南下並設「紫南宮請靠左；往竹山鎮請靠右」的指示標誌。
至於在國道3號方面，規劃北上可由竹山交流道左轉台3線再往北，北上時行經台3丙線（集山路口）請勿右轉進入，改左轉行駛台3線（南雲路），台3線南雲路北上則設置「往紫南宮車輛請行駛外側車道」指示標誌，於台3線消訓中心路口右轉進入紫南宮，以避開台3丙線易雍塞路段。
竹山警分局則將配合公路局，如遇消訓中心路口南下左轉車流增多，視狀況調撥中間車道改為2個左轉車道，以疏解左轉車流，而紫南宮停車場內即將滿載且迴堵至省道時，則取消調撥機制，透過現場疏導人員及警廣勸導車輛勿再進入；竹山交流道聯絡道則設置牌面引導大客車直行至省道路口，以避免大車於名竹大橋無法轉向。
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