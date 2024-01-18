台灣好行新增2線 串遊雲彰投

台灣好行南向路線巴士從今年起，在南投縣再增闢「斗六竹山線」、「田中竹山線」兩條觀光路線，由日月潭國家風景管理處及參山風景管理處分管，實施電子票證半價優惠，更升級特色招呼站等優化措施，期盼帶入更多觀光人潮，提升在地經濟效益。

日管處表示，「斗六竹山線」將改善原本台西客運7127路線，行駛於斗六、林內、竹山之間，沿途經過斗六火車站、林內火車站、竹山文化園區與竹山老街，串遊雲林、南投至日月潭的景點與交通要點，目前優惠不用100元。

民眾搭乘此路線，可串接台鐵車站與沿途景點，並新增「竹山文化園區」、「下坪自然教育園區」等觀光站點，最後抵達竹山老街，飽覽周邊特色美食與景點，並帶動斗六至竹山一帶觀光發展。

台灣好行「田中竹山線」，被稱為全台財運最旺的「跑水求財」線，今年元旦起，不只便利遊客造訪二水自行車道，以及前往竹山紫南宮祈求發財金，每日2班次往返行駛（來回共4趟次），更做為竹鹿地區連結高鐵及台鐵車站的重要路線，由高鐵彰化站發車，行經田中、二水火車站、集集線源泉車站，經南投名間至竹山紫南宮，終點在竹山站，專車上特別裝設紫南宮過火的金雞母，讓乘客上車時都可以摸一摸求發財運。

台灣好行員林客運田中竹山線，也可以在竹山交流道站轉乘台灣好行日月潭線或溪頭線；或在二水站轉乘台鐵，前往集集、車埕等假日熱門旅遊景點。