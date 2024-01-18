烏克蘭芭蕾舞團 最終場台中見

烏克蘭聯合芭蕾舞團（United Ballet of Ukraine）來台三地巡演，帶來浪漫芭蕾經典舞劇「吉賽兒」全本演出，期盼能為烏克蘭人民向世界發聲，如舞劇「吉賽兒」故事的核心主題，他們也深信「愛終能戰勝死亡」，來表達舞者對於烏克蘭未來的祈願，1月20、21日將在台中國家歌劇院為巡演作終。

烏克蘭聯合芭蕾舞團先後於台北國家戲劇院、高雄衛武營國家歌劇院演出，獲得觀眾好評，謝幕時，舞者高唱烏克蘭國歌向同胞致敬，感人畫面令不少觀眾潸然淚下。

最終站將到台中國家歌劇院，在1月20、21日帶來最後3場表演，呼籲民眾把握最後購票機會。

烏克蘭聯合芭蕾舞團聚集了因戰爭而流離失所的烏克蘭芭蕾舞者，目前正駐紮在利沃夫國家歌劇院做常規演出，舞者不畏戰火侵擾，堅守崗位為烏克蘭人民帶來演出，面對頻頻空襲，即便躲至地下防空洞仍堅持排練，重新在舞團的旗幟下榮光登台。

台中最終站迎來的奧斯卡．弗雷姆（Oscar Frame）與凱特琳娜．葉卡捷琳娜（Kateryna Chebykina）兩位來自瑞士洛桑貝亞芭蕾舞團的國際知名舞者合作，期盼能為台灣觀眾帶來不一樣的火花，台中場開演最後倒數，購票請上udn售票網（https://bit.ly/4aYb3Te），雙人套票88折，客服專線：(02) 2649-1688（每日09:00-18:00）。