台中公車人力荒 駕駛吐心聲：工時長、無處上廁所

台中公車駕駛人力荒，多名駕駛今天和市府交通局溝通表達職場困境，有人因無處上廁所，上工半年罹患膀胱炎，因工時長1天見妻子不到3小時。交通局將意見列入改革方案。

民進黨籍台中市議員張芬郁今天在台中市議會民進黨團辦公室舉行座談會，交通局、多名公車駕駛面對面溝通，了解駕駛遇到的職場困境。

張芬郁表示，公車駕駛勞動條件不佳，造成人力流失，衍生去年9月公車大減班，形成惡性循環，不利台中大眾運輸發展。

王姓駕駛人表示，駕駛工時長是普遍現象，勞檢查核只看見官方班表，無法督促業者改善。蕭姓駕駛說，工時長達14至15小時是常態，每天看見妻子的時間不到3小時。林姓駕駛則希望把前置準備時間算進工時。

24歲的魏姓駕駛表示，去年4月開始當駕駛，因無法上廁所造成膀胱炎，還有人用保特瓶在車上閃避監視器尿尿，這樣的工作環境太可怕，迫使他在任職半年後逃離。另有駕駛表示，被客訴罰新台幣1000元起跳，希望審核客訴時不要只聽單方說詞。

台中市交通局長葉昭甫表示，會和業者溝通討論執行方式，包括公開薪資計算依據、稽核機制、保險問題和車輛維修等，至於工時計算涉及各家業者營運，前置準備作業時間能否納入工時，只能繼續溝通。

葉昭甫說，交通局已著手討論經由路線微調或公共場域共享機制，找到適當的地點先行辦理，節省駕駛中間休息待命時間，會將與會人員的意見列入改革方案，積極改善駕駛勞動環境。