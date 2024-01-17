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上山好心情...盧秀燕誇谷關溫泉助孕 江啟臣泡完喜獲子女
台中市捎來步道必經的谷關吊橋，斥資1683萬辦理整建工程，去年9月12日開放通行。市長盧秀燕今實地視察說，「谷關溫泉有幫助生兒育女的神奇功效」，更爆料聽說立委江啟臣泡了谷關溫泉後喜獲一男一女，歡迎大家上山走吊橋、泡溫泉。
台中市谷關地區是全國知名溫泉勝地，市府啟動為期2天「和平專案」，盧秀燕與立委江啟臣、市議員古秀英、和平區公所區長吳萬福等人視察谷關吊橋，橋梁長約95公尺、橋面寬1.5公尺，入口在神木谷飯店與谷關飯店二側，是走訪「捎來步道」往返的必經橋梁。
台中市政府辦理谷關吊橋整建工程，於去年9月12日開放通行。盧秀燕表示，谷關吊橋整修完成後非常漂亮，不只能安全通行，加上燈光的點綴，成為夜間打卡景點，歡迎大家來谷關走吊橋、泡溫泉。
盧市長指出，谷關是風景名勝地區，谷關吊橋建成近40年，經檢測有安全之虞，和平區公所非常盡責，特別提報加以整修，在吳萬福積極爭取下，由市府原住民族事務委員會負擔1010萬2051元，公所自行負擔673萬4700元，開工不到一年時間就完工，展現和平區公所積極建設地方的決心。
「谷關溫泉有幫助生兒育女的神奇功效！」盧秀燕笑說，谷關溫泉除水質特別好外，聽說江啟臣也是泡了谷關溫泉後喜獲一男一女，歡迎大家前來，生男育女都可以。
明天「和平專案」盧秀燕將到梨山地區的武陵農場，視察雪霸國家公園台灣櫻花鉤吻鮭種源庫，關心台灣櫻花鉤吻鮭保育成效。
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