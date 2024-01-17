前市議員吳顯森養子吳建德今發聲 補選中市平地原住民議員

前台中市議員吳顯森之子吳建德，今在臉書發文「2/1號後台中市平地原住民議員這一席即將空缺，建德再一次的來力拼補選」，正式對外宣示投入選戰。目前中選會尚未公布台中市平地原住民議員登記日期，吳建德表示，之前曾宣示繼續參選，這次及早宣布一來團結士氣、二來讓支持者安心，「我再拚一次！」

2年前，前台中市資深議員吳顯森交棒給長子吳呈賢、具阿美族血統的養子吳建德，吳呈賢該年順利當選台中市議員，吳建德參選平地原住民議員抱憾落馬。2024總統與立委大選剛落幕，2月1日後台中市平地原住民議員將有一席空缺。

吳建德今在臉書發文，宣示將投入這一席平地原住民議員參選。吳建德今下午受訪表示，目前中選會尚未公布登記時間，他不清楚有無競爭對手，但對他來說，2年前已答應支持者會為了台中原民朋友的權益參選到底，及早宣布團結團隊士氣，將重整隊伍再出發。