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前市議員吳顯森養子吳建德今發聲 補選中市平地原住民議員

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
前台中市議員吳顯森之子吳建德，今在臉書發文「2/1號後台中市平地原住民議員這一席即將空缺，建德再一次的來力拼補選」，正式對外宣示投入選戰。圖／翻攝自吳建德臉書
前台中市議員吳顯森之子吳建德，今在臉書發文「2/1號後台中市平地原住民議員這一席即將空缺，建德再一次的來力拼補選」，正式對外宣示投入選戰。圖／翻攝自吳建德臉書

前台中市議員吳顯森之子吳建德，今在臉書發文「2/1號後台中市平地原住民議員這一席即將空缺，建德再一次的來力拼補選」，正式對外宣示投入選戰。目前中選會尚未公布台中市平地原住民議員登記日期，吳建德表示，之前曾宣示繼續參選，這次及早宣布一來團結士氣、二來讓支持者安心，「我再拚一次！」

2年前，前台中市資深議員吳顯森交棒給長子吳呈賢、具阿美族血統的養子吳建德，吳呈賢該年順利當選台中市議員，吳建德參選平地原住民議員抱憾落馬。2024總統與立委大選剛落幕，2月1日後台中市平地原住民議員將有一席空缺。

吳建德今在臉書發文，宣示將投入這一席平地原住民議員參選。吳建德今下午受訪表示，目前中選會尚未公布登記時間，他不清楚有無競爭對手，但對他來說，2年前已答應支持者會為了台中原民朋友的權益參選到底，及早宣布團結團隊士氣，將重整隊伍再出發。

議員 台中市 原住民

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