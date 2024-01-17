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興富發文心愛悅獲准復工可望取得使照？都發局：審核中
興富發建設文心愛悅建案頂樓塔吊的吊臂去年5月10日砸落中捷軌道，列車撞中吊臂，發生1死14傷事故。市府向興富發求償2.6億元，仲裁需賠近2.25億元。台中市都發局表示，去年9月13日同意該建案復工，興富發去年12月1日提出使用執照申請，目前仍在審核中，後續經交通局確認履行賠償責任，才可核發使用執照。
都發局表示，文心愛悅建案去年5月10日拆除塔吊，吊臂不慎墜落中捷軌道，肇致重大工公安事故，遭都發局勒令停工，依據勞動部職業安全衛生署去年9月5日完成文心愛悅建案整體丁類工作場所審查核可，都發局經第4、第5方公正單位2次共同現勘檢核確認，去年9月13日確認無工公安之虞，同意該建案復工在案。
都發局長李正偉表示，該建案去年12月1日向都發局提出使用執照申請，應依據「台中市建築管理自治條例」第32條規定檢附竣工照片、防火材料證明、消防許可、汙水納管證明、無障礙勘檢合格證明，外牆磁磚拉拔試驗報告等，同時依據同條例34條完成道路、排水等公共設施修復，經相關主管機關確認同意後方可核發使用執照，目前依規審核中。
都發局指出，本案因損及捷運，依據｢台中市建築物施工管制辦法｣規定，列管的施工鄰損事件，應履行構造物損壞的賠償責任，有關損壞捷運部分興富發公司前已提存2.61億元入捷運專戶，仲裁結果出爐，後續經交通局確認履行賠償責任，都發局依規解列後，始得核發使用執照。
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