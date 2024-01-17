快訊

兩天來第二家！上市公司證實遭駭客網攻 全面啟動防禦與復原作業

EUA通過即簽保密合約？高端疫苗合約8大爭議 疾管署說明一次看

高端EUA通過時間點有貓膩？ 羅一鈞揭各國數據 多次延遲交貨一次罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

興富發文心愛悅獲准復工可望取得使照？都發局：審核中

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
興富發建設文心愛悅建案頂樓塔吊的吊臂去年5月10日砸落中捷軌道，列車撞中吊臂，發生1死14傷事故。圖／聯合報系照片
興富發建設文心愛悅建案頂樓塔吊的吊臂去年5月10日砸落中捷軌道，列車撞中吊臂，發生1死14傷事故。圖／聯合報系照片

興富發建設文心愛悅建案頂樓塔吊的吊臂去年5月10日砸落中捷軌道，列車撞中吊臂，發生1死14傷事故。市府向興富發求償2.6億元，仲裁需賠近2.25億元。台中市都發局表示，去年9月13日同意該建案復工，興富發去年12月1日提出使用執照申請，目前仍在審核中，後續經交通局確認履行賠償責任，才可核發使用執照。

都發局表示，文心愛悅建案去年5月10日拆除塔吊，吊臂不慎墜落中捷軌道，肇致重大工公安事故，遭都發局勒令停工，依據勞動部職業安全衛生署去年9月5日完成文心愛悅建案整體丁類工作場所審查核可，都發局經第4、第5方公正單位2次共同現勘檢核確認，去年9月13日確認無工公安之虞，同意該建案復工在案。

都發局長李正偉表示，該建案去年12月1日向都發局提出使用執照申請，應依據「台中市建築管理自治條例」第32條規定檢附竣工照片、防火材料證明、消防許可、汙水納管證明、無障礙勘檢合格證明，外牆磁磚拉拔試驗報告等，同時依據同條例34條完成道路、排水等公共設施修復，經相關主管機關確認同意後方可核發使用執照，目前依規審核中。

都發局指出，本案因損及捷運，依據｢台中市建築物施工管制辦法｣規定，列管的施工鄰損事件，應履行構造物損壞的賠償責任，有關損壞捷運部分興富發公司前已提存2.61億元入捷運專戶，仲裁結果出爐，後續經交通局確認履行賠償責任，都發局依規解列後，始得核發使用執照。

台中市 捷運 公安

延伸閱讀

賠償2.2億元！中捷事故仲裁出爐 興富發：尊重

陳椒華再質疑新竹建案違法排汙水 建商：請拿出證據

水湳機場整體開發區細部計畫 19日起公開展覽

影／中捷事故仲裁出爐 興富發賠2.2億...盧秀燕：這筆錢已提存

相關新聞

南投縣美術館興建選定 會展中心不用再當蚊子館

南投縣長許淑華強化南投縣運動和藝文休閒，除了國民運動中心外，也要興建縣立美術館，南投縣立文化局最近已地點遴選和首場公聽會...

方便購買定期票 彰化縣擴大12個鄉鎮公所也買得到

彰化公共運輸通勤定期票多在有人服務的公車客運站或火車站販售，但包括竹塘鄉、溪州鄉等12鄉鎮公所的公車或火車站多為無人站，...

興富發文心愛悅獲准復工可望取得使照？都發局：審核中

興富發建設文心愛悅建案頂樓塔吊的吊臂去年5月10日砸落中捷軌道，列車撞中吊臂，發生1死14傷事故。市府向興富發求償2.6...

賠償2.2億元！中捷事故仲裁出爐 興富發：尊重

興富發文心愛悅建案去年5月間發生頂樓拆除塔吊作業時，吊臂突然砸下，致台中捷運撞上，釀旅客1死14傷。中捷事故仲裁結果今天...

南投縣議員林儒暘點出敗選盲區 國民黨若不改變恐被淘汰

總統選舉落幕，賴蕭配當選打破藍綠8年輪替規律。南投縣議員林儒暘認為，國民黨出現中央與地方失聯、世代斷層等問題，國人最關心...

彰化國際賽車節20日登場 王惠美坐上麥拉倫超跑好開心

2024第三屆彰化國際賽車節本月20日起，在田中高鐵站登場，主辦單位今天舉辦宣傳時，約10輛超跑在縣府前廣場排開，其中國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。