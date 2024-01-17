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南投縣議員林儒暘點出敗選盲區 國民黨若不改變恐被淘汰

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
綠營「賴蕭配」當選，打破藍綠8年輪替規律。圖／聯合報系資料照
綠營「賴蕭配」當選，打破藍綠8年輪替規律。圖／聯合報系資料照

總統選舉落幕，賴蕭配當選打破藍綠8年輪替規律。南投縣議員林儒暘認為，國民黨出現中央與地方失聯、世代斷層等問題，國人最關心的兩岸問題，國民黨還在闡述「九二共識」，但40歲以下選民難以理解這種抽象的概念，還不如直接說「保衛台灣」，否則隨著18歲即可投票，國民黨將流失更多年輕選民，民進黨將長期執政。

林儒暘說，以總統得票率來看，民進黨40.05%、國民黨33.49%、民眾黨26.46%，即便一對一都未必能勝過民進黨，因為許多 年輕世代即便不投柯文哲也會轉向賴清德，而三腳督的局面可說民進黨穩操勝券，但看向政黨票的部分民進黨36.16%、民眾黨22.07%，略低於總統得票，表示其他小黨的支持者在總統局面願意支持，而國民黨得到高於總統得票的34.58%，表示國民黨支持者都沒有完全支持侯康配。

前年九合一選舉，國民黨有14縣市勝選縣市長，民進黨僅5縣市，總得票國民黨576萬，民進黨477萬，議員、鄉鎮市長也是國民黨席次較多，可說地方基層選舉國民黨輾壓綠營，但一到總統大選就局勢逆轉，到底國民黨出現了什麼問題？

他認為，地方選舉勝利是因為基層的努力，國民黨基層的首長和民代的服務有目共睹，民眾支持的是有協助他、有感情連結的人，而不會連結到政黨，黨中央也幾乎不聽取地方意見或提供更多基層人才可發展的舞台，導致中央地方失聯，「分裂投票」看人不看黨的情況會愈來愈多，這也解釋為何地方的大勝無法反應在中央選舉，南投二選區過去贏1萬3000票起跳，這次僅小勝3400票，可見一斑，耕耘會改變民眾的心。

另外，總統大選民進黨每次一招「抗中保台」就把國民黨打死，但國民黨的兩岸政策，仍在闡述「九二共識」，九二共識距今已經30多年，對年紀40歲以下的選民來說，這已是歷史，很難理解這種抽象的概念。國民黨反對大陸侵台、支持保衛台灣，就應該以年輕人聽得懂話，直接說明政策主張和立場。

但黨中央仍以過去的選舉模式，陳述九二共識，他認為國民黨也應加速世代交替，選舉人口基數中，年輕世代族群越來越多，將來18歲便可選舉投票，國民黨如果還以過去的模式競爭，只會加速年輕選民流失，

讓民進黨的基本盤愈墊愈高，新世代要有新思維，了解民眾的想法和喜好，才能再次讓多數人民認同，再不改變，國民黨不僅 無法重返執政，更可能消失在時代的洪流。

國民黨 民進黨 九合一選舉

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