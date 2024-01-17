彰化國際賽車節20日登場 王惠美坐上麥拉倫超跑好開心

2024第三屆彰化國際賽車節本月20日起，在田中高鐵站登場，主辦單位今天舉辦宣傳時，約10輛超跑在縣府前廣場排開，其中國內唯一的麥拉倫650S GT3更是吸睛，縣長王惠美坐上駕駛座顯得好開心。王惠美說，縣府正在尋覓適當場地規劃合格賽車場，鼓勵賽車運動及展現彰化縣汽機車零件雄厚實力。

由台灣極限賽車運動發展協會主辦的彰化國際賽車節，今年賽事特色是首次將飄移賽1月20日至21日移到彰化舉辦，封街拉力賽封街拉力賽事則是1月27日至28日，分別是兩個周末，縣長王惠美歡迎喜愛賽車的民眾前往觀賞。

王惠美說，彰化是汽機車零組件生產很重要的地方，此次比賽結合各產業，在賽場周邊辦理美食攤商區、展售田中、社頭農特產品以及汽機車和改裝配件展覽，還安排許多在地輕旅行路線，歡迎大家利用機會來看賽車，吃小吃，遊在地。

台灣極限賽車運動發展協會榮譽理事長戴曉祥表示，這次是第3次在彰化舉辦賽車節，今年有別以往更盛大更具國際性，有最夯、最具觀賞性的城市飄移賽，邀請台灣、韓國、日本、馬來西亞等國內外賽車選手參加國際賽車節，更在開幕現場有價值超過億元的8到10輛廠車進行爭先賽，也是在台灣從未有過的賽事內容，希望藉由賽車節宣傳汽車發展相關資訊，歡迎大家共襄盛舉。

賽車手代表廖君豪表示，很開心在彰化舉辦全台最大的國際賽車節，讓賽車手能在這裡一展長才，也讓大家看到賽車手的汗水與付出，僅代表所有全體賽車手向彰化說一聲謝謝。

今天的宣傳活動，現場共有約10輛超跑排列在縣府廣場，其中最吸睛的是一輛麥拉倫650s GT3，全車碳纖維單体式車身加上氣壓驅動的6速序列式變速箱，價值超過1500萬元，是全台唯有一輛。縣長王惠美由賽車手廖君豪介紹，並進到駕駛座，手握著方向盤，十分開心。