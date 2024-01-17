鼓勵中高齡者重返職場 中市府最高補助1.8萬元

為提高中高齡者重返職場就業，台中市勞工局今天表示，推動「中高齡人力資源再運用獎勵計畫」，透過就業獎勵津貼，就業滿6個月，最高補助新台幣1萬8000元。

台中市勞工局長林淑媛表示，近來部分企業如餐飲服務、旅宿、批發零售等皆面臨缺工，市府推動中高齡人力資源再運用獎勵計畫，只要設籍台中市、年滿45歲，且經評估符合資格者，可向台中市就業服務站或銀髮人才服務據點辦理求職登記。

林淑媛說，經媒合推介工作，每月勞工保險或職業災害保險的投保薪資為第6級距（3萬3300元）以下且符合勞動基準法基本工資規定；並在同一事業單位連續工作滿30日、90日、180日即可申請就業獎勵每月3000元，就業滿6個月最高可請領1萬8000元，以促進中高齡者就業成功，協助企業招募穩定人力。

勞工局以離開職場近2年的林先生為例，為尋找長期穩定的正職工作，到台中市銀髮人才服務據點尋求就業協助，透過就業服務員運用中高齡人力資源再運用就業獎勵方案，順利推介到百貨賣場工作。

勞工局表示，目前林先生穩定就業1年以上，雇主非常滿意他的工作表現，未來將晉升為小組長繼續打拚。市府也提供就業獎勵金，並由專責就服員每月追蹤關懷，持續協助鼓勵中高齡勞工穩定就業。