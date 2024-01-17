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影／中捷事故仲裁出爐 興富發賠2.2億...盧秀燕：這筆錢已提存
興富發文心愛悅建案去年5月間發生施工吊臂墜落中捷意外，釀1死14傷，雙方交付仲裁結果今天公布，興富發需賠償台中市政府、中捷2.2億元。市長盧秀燕表示尊重仲裁結果，對方已提存賠款。
興富發（2542）今天發布重訊，透露須賠償台中市政府、台中捷運公司2.2億餘元，並強調對財務、業務無重大影響。
台中市長盧秀燕今天表示，事故發生後，雙方都協調不下來，只好交由仲裁，對於結果大家都必須接受，因為興富發公司已提存賠款金額，這個錢一定拿得到。她說，會進一步了解仲裁結果，並表示尊重。
交通局表示，市府將於收到仲裁判斷書後，進一步和委任律師就實際判斷內容進行討論，再進行後續處理。
台中捷運車廂在2023年5月，遭到興富發文心愛悅建案頂樓塔吊車吊臂掉落砸中捷軌道，釀1死、14人傷，台中市政府向興富發建設求償2.6億元，因雙方協調未達共識，最終選擇交付仲裁。
【中央社 台中17日電】
依據公開資訊觀測站重大訊息公告，中捷事故仲裁結果，興富發建設股份有限公司、齊裕營造股份有限公司、宇球國際興業有限公司及嘉謜工程行應連帶給付給台中市政府約新台幣2.1億元、台中捷運公司1264萬7000多元。
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