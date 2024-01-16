南投埔里鎮代陳諭韋當選無效 落選頭廖永文遞補

南投埔里鎮民代表會副主席陳諭韋涉賄選，去年12月遭高等法院台中分院判決當選無效確定。南投縣選舉' rel='南投縣選舉' data-rel='/2/186359' class='tag'>南投縣選舉委員會今天審議通過，由落選人廖永文遞補，當選埔里鎮民代表會第22屆代表，預計於本周前完成公告。

國民黨陳諭韋前年參選埔里第一選區鎮民代表，並以1702票順利當選，但事後被查出透過樁腳邀約選民用餐，或以每票500元向選民賄選，南投地檢署對她提起當選無效之訴，高等法院台中分院於去年12月19日判決陳女當選無效確定。

南投縣選舉委員會今召開第379次委員會議，審議通過由落選的無黨籍廖永文遞補當選，選委會指出，陳諭韋因違反「公職人員選舉罷免法」第99條第1項規定，經台灣高等法院台中分院判決當選無效確定，縣府也自判決確定日（2023年12月19日）起解除其代表職權，因此依法辦理後續代表遞補事宜。

而埔里鎮民代表會第22屆代表選舉第1選舉區共有6名候選人，應選5名，落選人廖永文得票數為1631票，達原公告該選舉區最低當選票數二分之一，且無經有罪判決確定情事，按「選罷法」規定，於該次選舉得遞補當選。

南投縣選委會表示，經審議，落選人廖永文符合遞補相關規定，按「選罷法」第74條第2項規定，由廖永文遞補為埔里鎮代會第22屆代表，本周前將完成公告。