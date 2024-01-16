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中市府網頁驚傳當機4小時 民憂遭駭？數位局：定期更新
台中市政府官網今早驚傳大當機，頁面僅顯示「網頁更新中」等字樣，時間長達4個小時，不少民眾要查詢市府資訊，但頁面動彈不得。中市數位局長林谷隆說，是定期資料庫更新，超過預估時間，網頁已於下午2時完成更新，正常運作。
台中市政府官網今早驚傳當機，上午9時許，頁面僅顯示「網頁更新中」字樣，並附上市政會議直撥連結，引導訪客觀看市政會議，且此畫面到下午2時才恢復正常，讓不少民眾憂心，是否市府網頁遭駭客入侵。
林谷隆表示，市府官網因進行定期性資料庫更新，超過預估時間，造成市民不便，數位局深感抱歉。未來將更嚴謹預估作業時間或安排在假日進行維護更新，避免影響民眾服務。
林谷隆說明，市府官網資料庫更新，如同財政部去年更新電子發票整合服務平台，暫停所有相關服務48小時，這次市府官網資料庫更新，也會有幾小時市府官網暫停服務。
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