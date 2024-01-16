中彰投交界貓羅溪又現「鴨頭狗籠」 民憂心捕狗宰殺

中彰投交界貓羅溪流域常有流浪狗出沒，民眾發現近來出現有綁著鴨頭的捕狗籠，擔心不肖人士捕狗牟利，希望主管機關注意。對此，彰化縣動物防疫所今天指出，將派員到場勘查，若查獲違法對待動物情事，將依法送辦。

民眾指出，愛狗人士會在此區域放飼料誘捕流浪狗，將狗帶回結紮後放回，以減少嚴重的流浪動物問題；不過最近出現奇怪現象，動保團體的誘捕設施遭竊，動保團體還為此張貼公告「溫馨提示」，該地還出現綁有鴨頭的不明捕狗籠。

直擊民眾說，幾年前看到貓羅溪有綁著鴨頭的捕狗籠，後來消失，最近又出現，這些鐵製捕狗籠又大又重，不太可能是移工騎車載過來，推測是有專門處理的人是開車載運放置，捕狗後疑為販售給一些少數的特定餐館後，宰殺食用。

不過生命教育暨動物救傷農場管理人魏行墨認為，鴨頭因為味道較重，是有效誘餌，但近年就連移工宰殺野狗來吃的案例相當少，一方面裁罰重，另方面處理麻煩。

彰化縣動物防疫所長董孟治指出，目前尚未獲報有不肖人士在貓羅溪捕狗宰殺，但設置綁著鴨頭的捕狗籠確實有些可疑，將派員到場了解。根據「動物保護法」第25條規定，若有宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可處2年以下有期徒刑，併科20萬元以上200萬元以下罰金。