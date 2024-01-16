楊逵故居「東海花園」公共化無望？ 中市：審議中可陳情

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

台灣文學家楊逵故居「東海花園」，家屬、文史工作者盼推動成文學公園或紀念館，為此奔波多年；但楊逵孫女、促轉會前代理主委楊翠日前發文，嘆「盧團隊不知以什麼手段，讓父親生前簽下無償讓出土地的同意書」，但父親已過世，似已成定局，東海公園成了她「再也無法歸返的原鄉」。中市都發局駁斥，「無要求楊家簽無償讓出土地同意書」，該案是自辦市地重劃，仍在審議中，家屬可來文陳情。

楊逵為台灣文學家，曾於日治時期投入社會運動，遭日警逮補入獄十次，國民政府來台後，他曾因投身228運動，入獄四個月，另在1949年發表《和平宣言》，入獄綠島12年。楊逵自稱「人道社會主義者」，文學作品多站人民立場，揭露社會階級不公、民眾苦難、壓迫等。

從綠島獲釋返台後，楊逵在台中開墾了「東海花園」，楊過世近40年，家屬及文史工作者們奔走多年，盼能將「東海花園」公共化，推動成文學公園或紀念館保留。但楊翠14日發文表示，她不知盧團隊（台中市長盧秀燕）以什麼手段，讓父親楊建生前簽下「無常認出土地」的同意書，但父親已過世，一切好像已成定局。

楊翠說，她們在胡志強市長任內，以「無償捐贈土地給市政府」的方式，推動公共化的訴求，與市府達成協議，前提是「市府接受捐贈，將其規劃為文學公共空間。如果沒有規劃，楊家就不捐贈，也不提供無償使用。」

楊翠表示，一路歷經張溫鷹、胡志強、林佳龍等市長任期，都是由她與父親與市府聯繫，但在盧秀燕市府團隊後，她便未再收到任何消息，父親也在2020年初過世，也未接受任何消息；直至去年底，她才知道細部計畫送都審會，父親簽下「使用權同意」，但附帶條件是「應保留墓園及花房」；「楊家土地應分配做為楊逵墓園及故居花房為原則」。與公共化的理念相違背。

都發局表示，市府在2014年公告施「擬定中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫案」，楊逵故居「東海花園」位處西屯區福林自辦市地重劃區內，要求自辦重劃會，須另行擬定細部計畫，以保留楊逵墓園，且楊家土地應分配作為楊逵墓園、故居花房為原則，市府於審議重劃會自擬細部計畫時，「未要求楊家簽署無償讓出土地同意書」。

都發局強調，後續細部計畫的土地配置，仍須經都市計畫委員會審議通過，草案於2023年2月6日公開展覽，目前仍由都委會審議中；楊逵家族若認為權益有受損，可正式來文陳情，請市府都發局依規查察確認，以利納入後續審查，保障其權益。