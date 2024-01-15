快訊

選後回歸「少康戰情室」 趙少康這日重拾主持身分

被延攬當台中副市長？蔡壁如表態「壓力很大」 喊不會退民眾黨

又跳票！南投路邊停車收費延期 縣府曝原因

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投市、草屯鎮原定去年底前實施路邊停車收費，但因各公所對收費方式意見分歧，而未能如期實施。本報資料照
南投市、草屯鎮原定去年底前實施路邊停車收費，但因各公所對收費方式意見分歧，而未能如期實施。本報資料照

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

南投縣近乎全轄未實施路邊停車收費，停車格遭占用，一位難求，違停嚴重，屢遭縣議員質詢，民眾詬病；縣府加速規畫推動停車收費，原預計南投市、草屯鎮去年底前陸續施行，最後跳票。經了解，最快都要到3月才能正式收費。

南投縣是全台最晚、甚至唯一未實施路邊停車收費的縣市，因路邊停車格不用錢，易遭長期占用，周轉率低，南投市、草屯、埔里集集等地鬧區路邊停車一位難求，居民、消費者或遊客停車不便，違停普遍，影響交通安全，也阻礙商業發展。

縣府原定前年7月實施路邊停車收費，但跳票；直至去年，縣長許淑華上任後，面對縣議員質詢，民眾詬病，她責成縣府加速推動停車收費，集集鎮去年9月已啟動假日路邊停車收費，但承諾南投市、草屯鎮在去年底前陸續實施，卻跳票。

南投市、草屯去年底前未實施路邊停車收費，縣府說，去年底已完成各項作業，但因各公所對採人工收費或智慧開單，看法分歧，縣府為免一縣兩制，積極協調各公所統一作法，因此無法如期在去年完成實施，但目前已由各公所加速辦理中，很快就會實行路邊停車格收費，還給民眾一個行的空間。

南投市公所表示，有關於智慧型路邊停車收費，去年底已發包成功，得標廠商現正積極建構中，最快在農曆春節前開始試營運，3月起正式啟用收費，預計實施收費範圍為南陽路、中興路、三和一路、彰南路、大同南街及育樂路等主要街道。

草屯公所表示，已規畫在太平路、中正路等路段停車格收費，現階段正處理招標委託廠商收費事宜，若委外順利，草屯路邊停車收費，最快3月施行；埔里公所則說，委外收費招標去年11月已報縣府，待其核准且招標順利，3月可望上路。

南投市、草屯鎮原定去年底前實施路邊停車收費，但因各公所對收費方式意見分歧，而未能如期實施。本報資料照
南投市、草屯鎮原定去年底前實施路邊停車收費，但因各公所對收費方式意見分歧，而未能如期實施。本報資料照

南投 集集 埔里

延伸閱讀

影／南投埔里鐵皮屋大火 八旬翁嚇傻遭嗆傷送醫

南投新冠肺炎重症人數已達39人 縣府籲盡快打新版疫苗

南投選舉補助款 新科立委游顥獲210萬最多、議員缺不補

南投常保「藍天」 民眾黨主委剖析1特性與海線大不同

相關新聞

南投新冠肺炎重症人數已達39人 縣府籲盡快打新版疫苗

國內適逢選舉及農曆春節等聚會活動頻繁，病毒傳播風險上升，近期國內外疫情升溫，南投縣衛生局指出，全縣今年起新冠肺炎重症人數...

彰化服飾店招牌「阿堵勿」有看沒懂 國文老師釋疑「這個東西」

彰化市中山路一家服飾店家取名為「阿堵勿」，讓不少經過的民眾忍不住多看幾眼，也好奇這個名字究竟是甚麼意思，近日再度引發網友...

開放免費自採衝擊市場 彰化農民田間公告取代PO網

冬季裡作蔬菜不只高麗菜便宜，大宗蔬菜之一的包心白菜跌破每公斤交易均價10元，彰化縣竹塘鄉一處1.2公頃包心白菜開放免費自...

捷運牌奏效 選後藍綠都喊爭取

選舉落幕，選前台中市長盧秀燕主打「中央卡捷運」議題，讓路廊沿線選區中二、中四、中五、中六都勝選，連中一都差點翻盤。

又跳票！南投路邊停車收費延期 縣府曝原因

南投縣近乎全轄未實施路邊停車收費，停車格遭占用，一位難求，違停嚴重，屢遭縣議員質詢，民眾詬病；縣府加速規畫推動停車收費，...

彰化員林今年年貨大街多了公益味 廠商加碼數百款抽獎好禮

彰化縣員林市今年春節年貨大街洋溢公益氣息，市公所今宣布與彰化縣食品流通商業同業公會，本（1）月下旬將在圓林園生態公園舉辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。