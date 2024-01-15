又跳票！南投路邊停車收費延期 縣府曝原因

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

南投縣近乎全轄未實施路邊停車收費，停車格遭占用，一位難求，違停嚴重，屢遭縣議員質詢，民眾詬病；縣府加速規畫推動停車收費，原預計南投市、草屯鎮去年底前陸續施行，最後跳票。經了解，最快都要到3月才能正式收費。

南投縣是全台最晚、甚至唯一未實施路邊停車收費的縣市，因路邊停車格不用錢，易遭長期占用，周轉率低，南投市、草屯、埔里、集集等地鬧區路邊停車一位難求，居民、消費者或遊客停車不便，違停普遍，影響交通安全，也阻礙商業發展。

縣府原定前年7月實施路邊停車收費，但跳票；直至去年，縣長許淑華上任後，面對縣議員質詢，民眾詬病，她責成縣府加速推動停車收費，集集鎮去年9月已啟動假日路邊停車收費，但承諾南投市、草屯鎮在去年底前陸續實施，卻跳票。

南投市、草屯去年底前未實施路邊停車收費，縣府說，去年底已完成各項作業，但因各公所對採人工收費或智慧開單，看法分歧，縣府為免一縣兩制，積極協調各公所統一作法，因此無法如期在去年完成實施，但目前已由各公所加速辦理中，很快就會實行路邊停車格收費，還給民眾一個行的空間。

南投市公所表示，有關於智慧型路邊停車收費，去年底已發包成功，得標廠商現正積極建構中，最快在農曆春節前開始試營運，3月起正式啟用收費，預計實施收費範圍為南陽路、中興路、三和一路、彰南路、大同南街及育樂路等主要街道。