快訊

被陳文茜、蔡正元指拿假民調破壞藍白合 金溥聰怒「血口噴人」提告

讀賣巨人軍來台加開第二波！大巨蛋外野2樓首度開放 逾4千張票22日開賣

遊日注意！1月25日起入境日本「VJW」QR Code二合一 不需再切換

后里農會捐物資送暖 后里公所轉送區內396戶低收入戶

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中后里區農會舉辦寒冬送暖，捐贈民生物資照顧后里區弱勢家庭，今天在后里區公所前捐贈396份民生物資，將由后里區公所分送給區內396戶低收入戶。圖／后里區農會提供
台中后里區農會舉辦寒冬送暖，捐贈民生物資照顧后里區弱勢家庭，今天在后里區公所前捐贈396份民生物資，將由后里區公所分送給區內396戶低收入戶。圖／后里區農會提供

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

台中市后里農會連續7年寒冬送暖，捐贈民生物資要照顧后里區弱勢家庭，今天在后里區公所前捐贈396份民生物資，將由后里區公所分送給區內396戶低收入戶

立委楊瓊瓔、台中市議員陳本添、邱愛珊和前議員王朝坤等人，今天參加捐贈活動，肯定農會善舉，盼藉此拋磚引玉，讓更多企業、團體一起關心弱勢家庭。

后里區農會理事長劉萬祥和總幹事陳清琪表示，后里區農會今年第7年辦理寒冬送暖活動，回饋鄉里。今年共提供396份民生物資，每箱有2包5公斤的白米、醬油禮盒、沙拉油及關廟麵等，將交由后里區公所分送給后里區396戶低收入戶。

后里區長賴同一感謝后里區農會捐贈物資照顧后里鄉親，區公所將透過里幹事等體系，將物資分送到這些家庭。

台中后里區農會舉辦寒冬送暖，捐贈民生物資照顧后里區弱勢家庭，今天在后里區公所前捐贈396份民生物資，將由后里區公所分送給區內396戶低收入戶。圖／后里區農會提供
台中后里區農會舉辦寒冬送暖，捐贈民生物資照顧后里區弱勢家庭，今天在后里區公所前捐贈396份民生物資，將由后里區公所分送給區內396戶低收入戶。圖／后里區農會提供

后里 農會 低收入戶

延伸閱讀

台中大雅農會總幹事林國永屆退 11年都獲農金獎營運卓越獎

繳交20萬斤茶葉卻收不到錢 4、50位茶農求償無門

竹市6項社福津貼 今年起提前至當月10日入帳

桃園6農會存款皆逾百億！兩區更達200多億 張善政大讚

相關新聞

彰化今年首件石虎路殺通報在芬園 縣府將展開石虎調查計畫

彰化縣去年有4隻石虎路殺通報憾事，今年1月9日晚上又有民眾在芬園寶山國小南側路旁，發現疑似石虎倒臥路邊，不過民眾起初不知...

影／大雪山、八仙山等森林遊樂區這種垃圾桶 野生動物打不開

為防止人為活動產生垃圾吸引黑熊、獼猴等野生動物靠近，減少人與野生動物衝突機會，林業及自然保育署台中分署設計動物友善垃圾桶...

捷運牌奏效 選後藍綠都喊爭取

選舉落幕，選前台中市長盧秀燕主打「中央卡捷運」議題，讓路廊沿線選區中二、中四、中五、中六都勝選，連中一都差點翻盤。

后里農會捐物資送暖 后里公所轉送區內396戶低收入戶

台中市后里區農會連續7年寒冬送暖，捐贈民生物資要照顧后里區弱勢家庭，今天在后里區公所前捐贈396份民生物資，將由后里區公...

台中大雅農會總幹事林國永屆退 11年都獲農金獎營運卓越獎

台中市大雅區農會總幹事林國永屆齡退休，今天是他到農會上班最後一天，他在大雅區農會服務41年，擔任總幹事11年，他任內大雅...

【即時短評】「卡台中」檢驗政治人物 立委換血捷運來了嗎

台中市長盧秀燕此次大選提出的「卡台中」議題，對綠委形成沈重負擔，並成為綠營選戰失利的重要因素。隨著選戰過去，如何替台中爭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。