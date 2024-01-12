大雪山櫻花搶先綻放 13日起一連兩天春遊抽好禮
林業署指出，大雪山櫻花提前綻放，邀請書法家13日起一連兩天在大雪山國家森林遊樂區遊客服務中心揮毫，民眾假期可安排到大雪山春遊賞花鳥，還有機會抽獎獲得名師揮毫春聯。
林業及自然保育署今天發布新聞稿指出，今年冬天整體氣溫偏暖、冷熱交替迅速的暖冬氣候，讓大雪山的櫻花提前綻放，大雪山林道22公里及35公里收費站嫣紅的山櫻花盛放中，43公里遊客中心周邊也正含苞待放。
林業署表示，嫣紅的山櫻花在大雪山35公里收費站綻放，吸引有標誌性羽冠的冠羽畫眉、臉部兩側各有1條白色眼帶的白耳畫眉等台灣特有種鳥類出現，牠們為吸食櫻花蜜，在花叢中跳躍飛舞，熱鬧的鳴叫聲，散發春天的活力與生機。
林業署台中分署指出，另邀請書法家劉保安、劉岳忠、林玉禎分別在13日下午2時起、14日上午10時起在大雪山國家森林遊樂區遊客服務中心現場揮毫，只要到大雪山臉書（Facebook）粉絲專頁專屬貼文按讚留言，即可獲得抽獎券1張，每日限量抽出名師揮毫春聯。
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