彰化二林契作好米奪雙金 王惠美稱讚：好好做事有好康

榮獲2023年台灣精饌米獎台灣好米組、有機米組雙金的米屋智農公司，今天席開百桌宴請700多名契作農民及產官學業好友，農糧署頒獎表揚並感謝19年前率先推動契作，保障農民收益也提高台灣稻米品質。

米屋智農公司今在二林文化教育園區，舉辦大橋米產銷契作集團產區第十九屆感恩年會。縣長王惠美說，米屋智農董事長陳肇浩19年前推動農機契作，被很多人質疑，19年後證明這是時代趨勢，不得不佩服陳肇浩的眼光和勇氣。

王惠美又說，彰化縣稻米種植面積全年度約4萬公頃，二林鎮約5600公頃，占比11.9%，米屋智農種稻面積近1400公頃，有700多名契作農民，今年獲好米組、有機米組的金質獎，未來還會晉級AI帶領農民種稻，讓稻米品質再升級。

選舉投票日逼近，王惠美「置入性行銷」用閩南語致詞說，如果士農工商都「侯侯做代誌」一定「攏（龍）賺有呷」，會有「侯康」，她先拜早年，預祝大家「攏（龍）健康、攏（龍）幸福，攏（龍）賺大錢。」