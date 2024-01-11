彰化二林契作好米奪雙金 王惠美稱讚：好好做事有好康
榮獲2023年台灣精饌米獎台灣好米組、有機米組雙金的米屋智農公司，今天席開百桌宴請700多名契作農民及產官學業好友，農糧署頒獎表揚並感謝19年前率先推動契作，保障農民收益也提高台灣稻米品質。
米屋智農公司今在二林文化教育園區，舉辦大橋米產銷契作集團產區第十九屆感恩年會。縣長王惠美說，米屋智農董事長陳肇浩19年前推動農機契作，被很多人質疑，19年後證明這是時代趨勢，不得不佩服陳肇浩的眼光和勇氣。
王惠美又說，彰化縣稻米種植面積全年度約4萬公頃，二林鎮約5600公頃，占比11.9%，米屋智農種稻面積近1400公頃，有700多名契作農民，今年獲好米組、有機米組的金質獎，未來還會晉級AI帶領農民種稻，讓稻米品質再升級。
選舉投票日逼近，王惠美「置入性行銷」用閩南語致詞說，如果士農工商都「侯侯做代誌」一定「攏（龍）賺有呷」，會有「侯康」，她先拜早年，預祝大家「攏（龍）健康、攏（龍）幸福，攏（龍）賺大錢。」
農糧署主任秘書陳啟榮以二林子弟的心情表示，以前騎腳踏車去二林國中上課，看到沿途良田，他都想著為何沒大力推廣二林稻米，米屋智農配合農業訓練、跟農改場合作推廣二林好米，19年前率先導入農民獎作栽培管理碾米廠，採產學銷合一營運，讓二林稻米品質被看見。
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