少子化嚴重 彰基生殖中心協助夫妻去年第四季懷孕率近7成

少子化嚴重，去年全國新生兒人數為13.5萬多人，則是比前一年減少3千多人，再創上新低，彰化基督教醫院生殖醫學中心協助不孕家庭拚生育， 2023年第四季懷孕率近七成，高於全國平均，院方鼓勵生育，讓女性員工在生日體檢時，滿30歲可以做AMH檢查（抗穆氏管荷爾蒙）由院方經費補助檢驗。

彰基醫學中心醫療長陳明表示，彰基重視生育議題，從生殖醫學中心設立以來不斷投入專業人力培訓、硬體設備升級，近年懷孕率六成高於全國平均10%以上(全國平均約五成)、高於歐美生殖機構平均(約四成)；尤其2023年第四季起懷孕率統計更是將近七成。

34歲開始備孕的劉小姐曾因卵巢瘤接受手術，試了一年無法自然受孕，在驗了AMH之後，指數顯然卵巢功能過低，經過一番努力與辛苦，終於取到三顆卵，順利在2021順利生下大寶，現在已一歲八個月，目前再植入另一顆胚胎，也順利在肚子裡著床，現在3個月大。

家住高雄的40歲陳小姐曾自然懷孕，在陳明的遺傳門診中檢查出胚胎基因異常不得已終止懷孕，之後曾在其他醫院嘗試過三次試管嬰兒療程，都沒有成功；後來回到彰基生殖醫學中心接受治療，並且在胚胎著床前進行基因檢測，確定是正常的健康胚胎後順利植入，彰基第一次試管即成功懷孕，並在年8月生下一個健康的男寶寶。

彰基生殖醫學中心主任吳信宏醫師表示，生殖醫學中心在院方的強力支持下，不僅成為全台第一家取得CAP認證的試管嬰兒治療醫院，也以高品質且穩定的胚胎實驗室，為不孕夫妻保留更多更好的胚胎；也是台灣唯一一家WELL認證過的試管嬰兒中心，今年龍年是華人生育的大年，鼓勵不孕或包含遺傳疾病，需做PGT 試管嬰兒需求的患者尋求服務。