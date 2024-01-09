趙少康參訪安得烈食物銀行 承諾進中央後想辦法做一事

國民黨副總統候選人趙少康今參訪安得烈食物銀行，安得烈慈善協會執行長羅紹和說，非營利組織最大壓力是募款，尤其疫情、通膨影響，導致捐款收入減少。趙說，政府一年有4千億社福預算，進到中央後來想辦法結合政府、民間力量，讓資源有效運用。

羅紹和說，協會主要針對15歲以下脆弱家庭兒少，比如說來自酗酒、吸毒家庭，或是65歲以上弱勢長者，因某些因素無法申請中低收入戶社會邊緣戶，藉由食物銀行計畫來濟貧，並一改過去傳統食物銀行募集食物的做法，客製化食物箱幫助弱勢家庭兒少、長者免於飢餓，而現在年節將至，協會也準備年菜箱讓他們能過個好年。

羅紹和坦言，非營利組織最大壓力是募款，之前在軍中服務時，都有公家預算，不需為錢煩惱，但疫情、通膨影響後，導致收入變少，這也是很多社福團體遇到的問題。

趙說，政府一年有4千億社福預算，第一是預算能不能花在刀口上，第二是能不能花在有需求的人上，認為政府應與民間資源結合，承諾進到中央後，將想辦法結合兩邊，讓資源更有效運用。趙也說，自古道「人在公門好修行」，服公職其實就是最大公益，因為能讓資源發揮最大效益。

趙提到，自己跟羅紹和認識7年，過去也曾訪問過他，且羅生命歷程很特別。羅說，自己苦過比較能體會地層的需要。