台中新冠+68例！3表兄弟參加造勢晚會中鏢 還波及7旬阿嬤

衛福部疾管署統計，台中市上周新冠併發症病例68例，較上上周65例增加；台中市小兒科醫師施勝桓觀察，天冷多種病毒活躍，新冠確診多為「全家中鏢」，近期總統大選選戰進入倒數，造勢晚會特別多，台中一對20多歲的兄弟和外縣市表弟一同參加造勢晚會後陸續確診，還波及74歲的阿嬤，提醒民眾，造勢場合群聚，宜戴口罩、落實勤洗手，新冠XBB疫苗要打好打滿。

疾管署公布，新冠疫情增溫，本土JN.1具免疫逃脫特色，近四周占比上升，預估春節前將成主流株，請民眾盡速接種新冠XBB疫苗。

台中市衛生局說明，新冠肺炎去年3月20日起調整嚴重特殊傳染性肺炎（併發症）通報定義，依據疾管署通報系統，上周台中市新增新冠併發症病例68例，較前一周（去年12月24日至12月30日）65例有增加。

施勝桓說明，今年各種病毒肆虐，從元日起單日門診量暴增，各種病毒活躍，包括腺病毒、新冠等都有增加，以腺病毒最多，以高燒不退為表現；值得注意是，新冠確診也不少，尤其近期總統大選投票日將屆，各政黨陸續舉辦大型造勢晚會，有參加造勢晚會年輕人，會後出現頭痛、喉嚨痛、聲音沙啞，經快篩確診。

施勝桓指出，台中一對20多歲的兄弟和外縣市表弟日前參加造勢晚會，先是表弟在晚會的隔天返家後出現症狀快篩確診，兄弟倆得知後快篩，哥哥前天確診，昨天弟弟、沒有參加造勢晚會的阿嬤也都出現症狀快篩確診。

台中市文心森林公園接種站由施勝桓診所承接，服務時間為周六下午1時至5時，以及周日上午8時至中午，至2月4日，提供流感、新冠、肺炎鏈球菌及猴痘等4種疫苗，接受具公費資格的民眾憑健保卡隨到隨打。