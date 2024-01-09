「住豪宅的獨生子」 爆紅 獨籽木瓜反映少子化

彰化生活美食地圖情報站管理員楊語絃最近採下家裡長熟的「在欉紅」木瓜， 剖開後，發現只有一顆籽，覺得很新鮮，將圖PO個人臉書，有感而發寫上「獨生子」，用來形容少子化的現況。沒想到獲得回響極大，計有1.4萬人按讚，令她始料未及。

楊語絃說，她家這棵木瓜結實纍纍，她採收的這顆木瓜只是其中之一，由於是在欉紅，她就直接摘下來，剖開才發現只有一顆籽，附在剖開另一面的果肉上，果肉嘗起來很清甜，至於其他陸續採下的「同胞」木瓜，則都是正常，籽比較多。

楊語絃感得很新奇，就將剖開的木瓜照片PO上個人臉書，並留言「獨生子」，來反映目前少子化的現狀，結果被廣為分享，博得1.4萬多個讚，被形容很貼切，有網友心有戚戚地回應：「獨生子住豪宅」、「少籽化」、「孤臣獨子」、「一胎化的悲哀」、「連水果的趕得上時代」、「這種的很吃，又不用挖子的麻煩了」，也有人說：「 好好把它的遺腹子，養成為大樹」。

也有人認為這是新品種的無籽木瓜，但依農業部農糧署解釋，木瓜種子數量取決於木瓜性別、氣候環境、溫度及植株生長勢等因素造成。冬天市場常會有無子木瓜，因在夏季開花期遇高溫、多雨，導致木瓜果實成熟時，常會發生無子或少子的情形。